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元智大學萬里薪傳計畫 攜手烏克蘭學子網路跨國學習

中央社／ 桃園16日電

元智大學USR「寰宇文化領航」計畫拓展全球教育網絡，這次攜手烏克蘭利維夫國立理工大學推出「寰宇萬里薪傳」子計畫，以線上華語課程及跨國學伴交流助青年學習華語認識台灣文化。

元智大學的計畫主持人黃郁蘭在新聞稿中表示，計畫規劃「薪傳華語」、「萬里學伴」及「寰宇學堂」3大行動方案，結合AI輔助學習工具、數位教材及線上交流，提供華語課程與文化互動，未來也將邀請烏克蘭學生來台參與沉浸式研習營，深化雙方教育合作。

烏克蘭利維夫國立理工大學也透過正式公函致謝，肯定元智大學為烏克蘭學生提供專業華語教學及跨國學伴交流，認為有助提升烏克蘭學生，在深化語言學習的同時，也強化跨文化的緊密連結，期盼雙方未來能進一步深化並拓展合作規模。

元智大學機械工程學系學生張育嘉表示，透過交流得知烏克蘭學伴經常因防空警報無法安睡，深刻體會戰爭對日常生活的影響，也重新認識語言作為溝通橋梁的意義。

化學工程與材料科學學系學生李于婕則說，儘管雙方身處不同時區、文化背景各異，仍透過分享生活及日常用語建立友誼。

烏克蘭學生表示，感謝元智大學提供跨文化學習機會，讓學生即使身處戰爭環境，仍能與華語母語者交流，透過分享生活與文化，加深對台灣傳統習俗及價值觀的認識。

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