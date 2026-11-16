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60年老私校退場！修平科大正式併入暨大 今揭牌成「台中校區」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國立暨南國際大學與私立修平科技大學完成整併程序，今在眾人見證下完成「國立暨南國際大學台中校區」啟動儀式。圖／暨大提供
國立暨南國際大學與私立修平科技大學完成整併程序，今在眾人見證下完成「國立暨南國際大學台中校區」啟動儀式。圖／暨大提供

國立暨南國際大學與私立修平科技大學獲教育部核准整併，成為首例國內跨技職、一般大學的公私高校合併案。兩校積極合作辦理整併程序，修平科大這所60年老私校今在教育部長鄭英耀見證下，正式揭牌成為「國立暨南國際大學台中校區」。

修平科技大學指出，該校創辦人林湯盤於1966年自力創辦樹德家政專科學校，後改制更名為修平科技大學，歷經一甲子耕耘辦學，今年在董事長林倉民與董事會推動下，與暨大整併，盼兩校學術研究與實務應用的優勢互補，傳承教育精神。

修平科大與暨大獲教育部核准整併後，於今年8月1日完成整併程序，確定轉型併入暨大作為該校台中校區；而該校區今天在教育部長鄭英耀、暨大校長武東星、修平科大董事長林倉民等見證下，正式揭牌成為「國立暨南國際大學台中校區」。

暨大校長武東星說，修平科大與暨大兩校整併案，是暨大突破地域限制、主動走向產業樞紐的關鍵，將確立「南投研發核心，台中產學門戶」的雙校區發展模式，並讓國立大學的高端研發能量與技職體系的豐沛實作資源得以相互疊加發展。

由於，台中校區座落於大里工業區，產學合作基礎深厚，且具都會交通優勢，未來將結合修平科大在智慧機械、智慧電力等領域的長期實務經驗，導入頂尖科研與產業實作環境，強化跨領域能力，培育具備國際競爭力的新世代智慧工程菁英。

暨大表示，兩校整併首創台灣高等教育公私跨體系整合標竿，將聚焦設置半導體工程與智慧科技學系、智慧電能科技學系、智慧機械學系、智慧車輛學系及智慧製造與系統管理學系等5大特色學系，暨大台中校區管理處也已進駐啟動服務。

國立暨南國際大學台中校區在教育部長鄭英耀（中）、暨大校長武東星（左）與修平科大董事長林倉民（右）共同主持下啟動揭牌典禮。圖／暨大提供
國立暨南國際大學台中校區在教育部長鄭英耀（中）、暨大校長武東星（左）與修平科大董事長林倉民（右）共同主持下啟動揭牌典禮。圖／暨大提供

暨大台中校區將聚焦設置「半導體工程與智慧科技學系」、「智慧電能科技學系」、「智慧機械學系」、「智慧車輛學系」以及「智慧製造與系統管理學系」等5大特色學系。圖／暨大提供
暨大台中校區將聚焦設置「半導體工程與智慧科技學系」、「智慧電能科技學系」、「智慧機械學系」、「智慧車輛學系」以及「智慧製造與系統管理學系」等5大特色學系。圖／暨大提供

修平科大這所60年老私校退場，今正式揭牌成為「國立暨南國際大學台中校區」，貴賓、師生與校友代表於校門前見證合影。圖／暨大提供
修平科大這所60年老私校退場，今正式揭牌成為「國立暨南國際大學台中校區」，貴賓、師生與校友代表於校門前見證合影。圖／暨大提供

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