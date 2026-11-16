暨大台中校區揭牌 未來設智慧工程學院 發揚修平培養產業人才初衷

台中市私立修平科技大學與國立暨南國際大學8月1日完成整併程序，轉型為「國立暨南國際大學台中校區」今舉辦台中校區的揭牌儀式。教育部長鄭英耀、修平科大董事長林倉民和暨南大學校長武東星等共同主持揭牌儀式，並期許未來能進一步發揚修平科大林氏家族152年前以「松月書室」為地方增添教育資源的初心。

鄭英耀致詞時，對修平科大目前尚存的學生和老師也給出3項承諾，分別是一、一定保障學生的受教權，且一定會更好，二、會維護教師的專業和教學與研究的發展，絕對不能打折扣，三、教職員工相關權益會妥善照顧，能夠安心銜接。他並藉用康德的銘言說「這是不能挑戰的」

暨南大學校長武東星說，整併過程從去年12月開始，到今年舉辦揭牌典禮，謝謝教育部和各界貴賓來見證。對暨南大學來說，從位在台灣中心的埔里，到能增加台中校區，是一個能夠寫入歷史的重要時刻。

他說，希望未來台中校區能夠順利開展出新的智慧工程學院，其中有5個系組，包含半導體、智慧機械、智慧電能、智慧車輛，還有智慧製造等，都是跟產業界最密合的科系，能夠繼續發揚修平科大培養產業人才的心願。

由於武東星本身亦是半導體知名學者，他進一步說，半導體的產業鏈非常的大，不是只做晶圓代工，還包含非常多的自動化、精密機械精密製造等，這些擴及的廣義產業鏈會帶動整個中部所有業者能夠跟半導體合作，能夠跨入半導體的供應鏈。

林倉民說，整併經過溝通董事會、家族和校友會，得到大家的支持才得以進行，並以暨南大學為首，修平科大配合進行，尤其感謝暨大武東星校長非常辛苦以及南北奔波，和教育部的鼓勵、支持才得以促成實現。他說，校方十分珍惜這份成果，即使不是無縫接軌，也可說是非常順利。修平科大是家族1百多年來設立，且投入了這麼多的經費，希望暨大未來好好發揮。所有期盼就是學生的成就，希望學生們能珍惜。

暨大語文教學中心目前已在台中校區辦理國際專修部、僑生先修部緬輔班及華語文學季班等課程，並具備初級至進階的華語分級教學量能。

台中市私立修平科技大學與國立暨南國際大學整併，轉型為「國立暨南國際大學台中校區」今舉辦台中校區的揭牌儀式。記者黃寅／攝影

台中市私立修平科技大學與國立暨南國際大學整併，轉型為「國立暨南國際大學台中校區」今舉辦台中校區的揭牌儀式。記者黃寅／攝影