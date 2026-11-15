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AI深耕教育與社會服務 佛光大學校長趙涵㨗榮獲部長頒發木鐸獎

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
佛光大學校長趙涵㨗榮獲教育部長鄭英耀頒發年會最高榮譽「木鐸獎」，肯定趙校長在教育研究、學術推廣及社會教育領域的努力投入與卓越貢獻。圖／佛大提供
佛光大學校長趙涵㨗榮獲教育部長鄭英耀頒發年會最高榮譽「木鐸獎」，肯定趙校長在教育研究、學術推廣及社會教育領域的努力投入與卓越貢獻。圖／佛大提供

中華民國教育學術團體聯合年會今天在國立台灣師範大學舉行，佛光大學校長趙涵㨗在會中榮獲教育界崇高榮譽的「木鐸獎」，由教育部長鄭英耀頒給獎座，肯定其多年來在教育研究、學術推廣及社會教育領域的努力投入與卓越貢獻。

國立台灣師範大學教育學系、中國教育學會及多個教育學術團體今天主辦中華民國教育學術團體聯合年會，共有41個教育相關學會參與，教育部長鄭英耀、台師大副校長宋曜廷頒發「木鐸獎」與「服務獎」，「中技社教育學術獎」則由中技社董事長潘文炎頒贈。

佛光大學校長趙涵㨗獲世界華語文教育學會推薦，榮獲最高榮譽的「木鐸獎」，由教育部長鄭英耀親自頒發。佛光大學表示，木鐸獎是教育學術界重要獎項，表揚長期投入教育學術研究並具有重要貢獻的教育工作者，趙校長獲獎不僅展現其深厚的學術專業，更彰顯其在大學校務領導之外，持續透過民間學術組織參與教育公共事務、促進學術交流與知識普及。

趙涵㨗校長長年關注科技發展與教育創新，積極投入多個民間學術團體，擔任學會理事長等重要職務，結合自身在資訊科技、AI人工智慧及自然科學領域的專業，推動跨領域學術交流、科學知識傳播與教育資源共享，讓學術研究成果不僅止於校園，更延伸至社會，發揮教育的公共價值。

此次榮獲木鐸獎，對趙涵㨗校長而言，不僅是個人教育學術歷程重要肯定，更是長期投入社會教育與學術服務的努力受到重視，未來他將持續結合學術專業與民間教育資源推動人工智慧、自然科學與跨域教育發展，為社會與教育發展貢獻更多力量。

佛光大學校長趙涵㨗榮獲教育部長鄭英耀頒發年會最高榮譽「木鐸獎」，肯定趙校長在教育研究、學術推廣及社會教育領域的努力投入與卓越貢獻。圖／佛大提供
佛光大學校長趙涵㨗榮獲教育部長鄭英耀頒發年會最高榮譽「木鐸獎」，肯定趙校長在教育研究、學術推廣及社會教育領域的努力投入與卓越貢獻。圖／佛大提供

佛光大學 校長 教育

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