富邦金控董事長蔡明興獲頒台大名譽博士 逾40年企業實踐獲肯定

富邦金控董事長蔡明興15日獲頒國立臺灣大學名譽博士學位，肯定其深耕金融產業逾40年，跨足金融、電信、電子商務、生技及文化藝術等多元領域，在企業經營、創新發展與社會公益等面向之卓越貢獻。蔡明興1978年畢業於臺大商學系工商管理組，2017年獲選臺大傑出校友，2026年適逢富邦集團創立65周年，此次再獲母校頒授名譽博士，別具意義。

臺灣大學今日舉辦創校98年校慶慶祝大會，由臺大校長陳文章撥穗並頒授名譽商學博士學位證書。陳文章表示，蔡明興長年引領企業創新與跨域發展，推動金融整併、國際布局及永續轉型，並持續投入生技、教育、藝術文化、體育及公益，以企業力量回應社會需求。富邦集團董事長蔡明忠伉儷、富邦美術館館長翁美慧等家族成員，以及眾多好友、富邦集團高階主管皆到場觀禮，共享榮耀。

蔡明興致詞表示，臺大工商管理組兼具工業管理及商業管理的跨領域訓練，培養其邏輯、分析與系統思考能力，無論投入金融、企業經營或跨足不同產業，皆一路受用。從求學、返台投入事業，到面對市場變局、拓展事業版圖，再到思考企業如何回饋社會，蔡明興也將多年歷練歸納為三項體會，與臺大學弟妹共勉：「在變動中，保持學習；在選擇中，守住原則；在成就之後，承擔責任。」

蔡明興自臺大畢業後，赴美取得紐約大學史登商學院財務金融碩士學位，並曾任職美國信孚銀行紐約總部亞洲部門。1983年返台加入富邦集團，伴隨台灣金融市場逐步開放，先後負責創立富邦證券、富邦人壽及富邦投信，並參與台北銀行、富邦銀行（香港）、ING安泰人壽等重要併購，近年更帶領富邦金控完成日盛金控整併，締造國內首宗「金金併」里程碑。

蔡明興為跨領域的企業家，事業經營也從金融逐步延伸至電信、電子商務等領域。2006年至2016年擔任台灣大哥大董事長期間，帶領業務橫跨行動通訊、有線電視及固網整合服務，推動台灣大哥大朝數位匯流發展；富邦集團事業版圖亦由金融拓展至電信、電子商務、文化等，不斷探索不同產業的發展機會。

從事業開創走向大型金融集團經營，蔡明興始終重視穩健經營、前瞻布局與長期價值。富邦金控2025年稅後淨利達新臺幣1,209.4億元、每股盈餘（EPS）8.37元，連續17年為台灣金控業獲利；截至2026年6月底，總資產逾13兆元，展現穿越市場波動與景氣循環的經營韌性。

企業成長之餘，蔡明興也將永續理念納入經營策略，帶領富邦金控推動綠色金融、氣候風險管理及淨零轉型，透過投融資核心職能支持產業轉型，並推動「Run For Green®」倡議，創造社會環境共好。富邦金控已連續九年入選道瓊領先指數世界指數成分股、連續十年入選新興市場指數成分股、連續九年入選MSCI永續指數成分股，並連續3年獲選《TIME》全球最永續企業，國際評比成果亦反映富邦長期推動永續金融的實踐。

蔡明興的經營領導亦屢獲國內外專業機構肯定，2026年獲Extel「最佳執行長獎」、Corporate Governance Asia「亞洲最佳執行長獎」；並持續入選《哈佛商業評論》「台灣企業領袖100強」，2026年名列金融保險產業第一。

蔡明興與臺大的連結，從學生時代延續至今，也從昔日接受母校栽培，逐步成為研究創新與人才培育的支持者。2014年，蔡明興以個人名義與鑽石生技共同捐贈成立「臺大鑽石種子基金」，鼓勵師生創新研發與創業實踐；多年來亦持續投入臺大管理學院研究人才與博士生培育、國際政經學院發展、校史館修復及管理學院三館興建，範疇涵蓋學術研究、人才培育及校務發展。

蔡明興亦曾擔任臺大社會科學院「頤賢講座」講座教授，分享企業發展、重大併購與策略思考，將多年實務經驗帶回校園；在海外，亦成立紐約大學富邦科技及創新中心，支持科技創新研究與跨域人才發展。

事業逐步茁壯後，蔡明興將關注視野由企業經營擴展至文化藝術、醫療、體育及公益。1997年成立富邦藝術基金會，並推動富邦美術館於2024年開館，透過展覽、典藏研究與公共教育，促進台灣與國際藝文交流；亦曾擔任紐約愛樂交響樂團國際顧問委員會委員、卡內基音樂廳理事，持續深化藝文連結。

在體育及公益方面，富邦長期支持棒球、籃球、高爾夫、馬拉松等運動及選手培育，並透過旗下基金會投入弱勢關懷、青年培力、藝術教育及高齡照護。蔡明興秉持父親蔡萬才「取之於社會，用之於社會」的理念，期許企業在追求經營成果之際，善盡社會責任，力助台灣邁向「富而好禮」的社會。

回到母校獲頒名譽博士，蔡明興坦言格外欣慰與振奮。他認為，母校給予的榮譽同時代表「對社會更高的責任」，也讓他重新思考，還能為下一代與台灣多做些什麼。

蔡明興也以學長身分勉勵臺大學子：找到自己真正熱愛的事，用專注和紀律持續走下去；面對改變時保持學習，獲得成就後不忘回饋，時間會帶給你意想不到的成果。蔡明興也表示，未來將持續以實際行動發揮企業正向影響力，與社會共好，為下一代與台灣創造更多可能。