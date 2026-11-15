台大98周年校慶…高民環、蔡明興獲名譽博士 陳建仁獲傑出校友

國立台灣大學今天上午在校總區綜合體育館舉行創校98年校慶慶祝大會，由校長陳文章主持，邀請歷任校長、各地校友及各界貴賓出席。會中頒授Garmin國際航電股份有限公司董事長高民環及富邦金控董事長蔡明興名譽博士學位，表彰兩人在各自領域的成就與貢獻；大會也表揚9名傑出校友，其中包括中研院長陳建仁。

陳文章致詞時表示，自上任以來，他思考的都是如何在歷任校長奠定的基礎上，帶領台大邁向世界級頂尖學府。過去4年，台大在各項國際評比上確實有所提升，但要如何持續進步，甚至成為「世界上稱頌的偉大大學」，除了需要充足資源，大學的精神與使命更是關鍵。

陳文章說，台大前校長傅斯年提出的「奉獻這所大學於宇宙的精神」，就是台大應持續追求的標竿。他認為，培育具有創造力、領導力、執行力及利他精神的領袖人才，讓學生勇於面對挑戰、致力解決人類永續發展的重要議題，並成為國家與社會的智庫，也是台大人的使命。

面對2028年即將到來的百歲校慶，陳文章表示，百年歷史之所以珍貴，在於歷代師生曾在校園中學習、研究與思考，並將所學帶往更廣闊的世界。台大的核心價值不僅體現在校務發展與學術成就，也展現在歷代台大人的實踐之中。

今年獲頒名譽工學博士學位的高民環，長期深耕衛星定位與導航技術，創立全球衛星導航領導品牌，締造多項技術與市場里程碑。他以台灣為研發與製造核心，帶領產業升級，並長期投入公益及教育，對台灣科學基礎與高等教育人才培育貢獻卓著。

獲頒名譽商學博士學位的蔡明興則長期深耕金融產業，推動產業整併、跨國布局與永續治理，建立企業國際化品牌，提升台灣金融競爭力，促進國家經濟發展。他也關注生技與科技創新，長期投入藝術文化、教育、運動及社會公益領域，實踐企業社會責任。

此外，今年共有9名校友經遴選委員會遴選，獲頒傑出校友殊榮。人文藝術類為中文系王美琴；學術類為電機系陳騮、公共衛生系陳建仁；工商類為化工系梁茂生、社會系海英俊、電機系謝清江；社會服務類為動科系陳慧遊；綜合類則為法律系黃日燦及EMBA財金所何麗梅。

陳建仁表示，當前世界正經歷人工智慧浪潮與全球永續考驗，人類社會面臨新的轉型期，今天獲得這份榮譽，對他而言是新責任的起跑點。他將帶著台大人的使命感，繼續在各自領域促進社會共好；他也勉勵學弟妹大膽想像、探索並定義自己的未來，台大的自由學風將成為最大後盾。

台灣大學上午於校總區綜合體育館舉行創校98 年校慶慶祝大會，遴選表揚9名傑出貢獻校友，分別為人文藝術類：王美琴（右二）；學術類：陳騮（右一）、陳建仁（左三）；工商頻：梁茂生（左二）、海英俊、謝清江（左一）；社會服務頻：陳慧遊（右四）；綜合頻：黃日燦（右三）、何麗梅（左四）。由校長陳文章（中）代表頒贈。記者黃義書／攝影