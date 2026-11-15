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壽險公會陳慧遊獲選台大傑出校友 感性告白：只有這份榮耀沒有任期

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台灣大學舉行創校98年校慶慶祝大會，壽險公會理事長陳慧遊陳慧遊(左)獲頒台大傑出校友，由校長陳文章(右)代表頒贈。記者黃義書／攝影
台灣大學舉行創校98年校慶慶祝大會，壽險公會理事長陳慧遊陳慧遊(左)獲頒台大傑出校友，由校長陳文章(右)代表頒贈。記者黃義書／攝影

壽險公會理事長陳慧遊獲選台灣大學2026年傑出校友，台大在介紹影片中回顧他從政治幕僚跨足金融業、投入公益近20年的經歷。陳慧遊坦言，從政與從商需要的能力截然不同，接近40歲才重新學習，過程相當辛苦。談到獲得母校肯定，他感性表示，「所有的職務都有任期，只有這一個榮耀是沒有任期的」，未來仍要繼續努力。

陳慧遊出生於屏東鄉下，家中樓下是診所、樓上是住家，成長環境相當單純。他分享，人生結交什麼樣的朋友，往往決定一個人一半以上的人生道路。求學期間，因為與野百合學運結識許多志同道合的朋友，也意外開啟日後的政治工作。

陳慧遊就讀台大農學院畜牧系期間，曾擔任學生代表及首任台大學生會秘書長。1994年陳水扁當選台北市首任民選市長後，陳慧遊受到學長推薦，進入台北市政府擔任機要秘書，成為人生重要轉折。2000年台灣首次政黨輪替，陳慧遊進入總統府任職。陳慧遊指出，這段幕僚經歷培養了他的協調及危機處理能力，也為日後跨足產業、整合資源奠定基礎。

2004年，陳慧遊經由友人許景河介紹，接手台陽投信，正式進入金融產業。他坦言，從政與從商需要的是不同技能，接近40歲才重新學習，確實有些辛苦，也花了相當長的時間適應。2013年，他受創辦人之託，接任秋雨印刷董事長，職涯逐步從政治幕僚延伸至金融及企業經營。

除了企業經營，陳慧遊也長期投入社會公益。他回憶，當年因為朋友邀請，希望他協助麥當勞叔叔之家相關事務，原本只是答應幫忙，沒想到一做就是將近20年。陳慧遊2017年擔任麥當勞叔叔之家董事，為改善遠距就醫問題，積極推動高雄麥當勞叔叔之家，成為重症及罕病兒童家庭的重要後盾。

陳慧遊分享，剛開始投入公益時，考量麥當勞叔叔之家與兒童照護密切相關，因此協助醫學中心添購兒童手術相關醫療設備，後來也在高雄推動規模更大的麥當勞叔叔之家，希望讓企業資源回饋社會，減輕病童家庭的負擔。

金融業方面，陳慧遊2018年擔任全球人壽董事，2022年當選中華民國壽險公會理事長，並於2025年連任。陳慧遊表示，未來兩年仍將以壽險公會工作為重心，除了讓會務運作更加順暢，也希望壽險公司能成為社會安全網的重要一環，從保險商品提供保障，進一步延伸至長期照顧等領域，發揮保險業更高的社會價值。

談到人生態度，陳慧遊分享，父親當年為他取名時，受到《莊子．逍遙遊》啟發，希望他有智慧，也能活得逍遙自在。他回顧一路走來的經歷，認為人生充滿奇妙的因緣，許多事情並非刻意追求，而是在不同階段順其自然地發生。他說自己並沒有急於追求什麼，但是希望過著心安理得的日子。

對於獲選台大傑出校友，陳慧遊表示，自己十分珍惜母校給予的肯定，因為無論擔任什麼職務，終究都有任期，唯獨這份榮耀沒有任期，也提醒自己未來仍要持續努力。

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