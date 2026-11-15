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志聖董座梁茂生獲頒台大傑出校友 半世紀深耕設備產業

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
國立臺灣大學15日舉行創校98年校慶典禮，志聖工業（2467）董事長梁茂生榮獲「115年度臺灣大學工商類傑出校友」殊榮。公司／提供
國立臺灣大學15日舉行創校98年校慶典禮，志聖工業（2467）董事長梁茂生榮獲「115年度臺灣大學工商類傑出校友」殊榮。公司／提供

國立臺灣大學15日舉行創校98年校慶典禮，志聖工業（2467）董事長梁茂生榮獲「115年度臺灣大學工商類傑出校友」殊榮，並於典禮中接受表揚，肯定其長年深耕電子製造設備產業、推動技術創新與產業發展的貢獻。

梁茂生畢業於臺大化工系，投入設備產業超過半世紀，帶領志聖從理化學儀器、烘烤設備、印刷電路板PCB）設備起步，逐步拓展至面板及半導體先進封裝領域，持續累積壓、貼、撕、烤核心技術。2020年亦為均豪（5443）、均華（6640）成立G2C+聯盟的重要推手，以跨企業資源整合，在提供客戶更完整的製程解決方案。

秉持「皆大歡喜（All Win）」的經營理念，梁茂生積極推動台灣在地的產業公協會事務，參與台灣電路板協會（TPCA）創立；支持桃園中平國小逾十年及台灣土地上需要的角落。

適逢志聖工業創立60周年，此次獲頒臺大傑出校友，不僅是對梁茂生半世紀產業貢獻的肯定，也為志聖持續轉型、攜手產業夥伴共創未來的重要里程碑。

國立臺灣大學15日舉行創校98年校慶典禮，志聖工業（2467）董事長梁茂生榮獲「115年度臺灣大學工商類傑出校友」殊榮。公司／提供
國立臺灣大學15日舉行創校98年校慶典禮，志聖工業（2467）董事長梁茂生榮獲「115年度臺灣大學工商類傑出校友」殊榮。公司／提供

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