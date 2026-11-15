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陳建仁獲頒台大傑出校友 願成「地上的鹽、世上的光」

中央社／ 台北15日電

中研院長陳建仁今天獲頒台大傑出校友，從SARS到COVID-19，科學家從政，不忘實證重要性，築台灣防疫基礎，「成為地上的鹽、世上的光」，他鼓勵學子積極定義未來。

國立台灣大學今天舉行創校98年校慶，表揚9名傑出校友，陳建仁為代表致詞時表示，走過熟悉的椰林大道，聽見清脆的傅鐘聲，彷彿看見當年懷抱熱情、帶著青澀的自己。在台大求學的歲月中，被賦予不只是專業知識，更重要的是敦品勵學、愛國愛人的精神與底蘊。

陳建仁表示，他從學術界走向公共服務，再從公共服務回到學術界，最大的體會是，無論身處哪個領域，都不能忘記專業的核心價值。在公共服務時，不能忽略科學證據的重要性；從事科學研究時，也不能只著眼於單一面向，而應從多方面、多層次進行思考與評估。

回顧2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情期間，陳建仁說，疫情於5月中旬急遽升溫，受時任指揮官李明亮邀請接任衛生署長，並於5月18日上任，期間每天睡不到5、6個小時，直到6月15日最後1例病例，確認疫情趨緩後，「這樣我能回台大了嗎？拜託一下。」他便向當時的行政院長游錫堃提出請辭。

游錫堃理解陳建仁對學術研究的熱愛，支持他回台大，但同時詢問台灣未來是否有能力應對大型傳染病疫情。陳建仁回答台灣傳染病防治法必須修法，衛生署組織要改造，疾病管制局應進一步擴大規模。游錫堃告訴他，既然還有工作需要完成，就等相關改革完成後再離開。

陳建仁表示，老天爺對台灣人民相當疼惜，2003年SARS期間所推動的防疫制度與改革，到了2019年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生時，許多措施都能實際運用，成為台灣防疫的重要基礎。

「成為地上的鹽、世上的光。」談到以科學家身分投入公共服務的經驗，陳建仁認為，最重要的就是堅持以實證為基礎進行決策，不應過度受到政治考量影響。能夠在公共服務期間，完成一些對台灣具有長遠意義的工作，他也感到相當欣慰。

陳建仁向台大學生喊話，鼓勵大膽想像、勇於探索，積極定義自己的未來。台大的自由學風是最強的後盾，「當你們像風箏逍遙自在向上高飛時，仍然會有一條線牽引著你們」，就是台大的精神與風範：有智慧去創新突破，有愛心去關懷眾生，有勇氣不斷向前邁進。

中央研究院發布新聞稿表示，陳建仁為台大公共衛生學研究所1977年畢業校友，長期深耕流行病學、環境健康與公共衛生領域。「台大傑出校友」自2006年起表彰校友於各領域的傑出表現及對母校與社會的貢獻，獎項分為人文藝術、學術、工商、社會服務及綜合等5類。

中研院指出，陳建仁的相關研究成果不僅為飲水砷暴露風險評估及安全標準訂定提供重要科學依據，也建立肝癌精確預測模式，成為病毒肝炎診療準則，嘉惠全球數億名肝炎患者；其期刊論文被引用逾15萬次，曾獲行政院傑出科技貢獻獎、總統府總統科學獎等多項學術榮譽。

115年傑出校友還有作家王美琴、加州大學爾灣分校物理與天文學系榮譽頂級正教授陳騮、志聖工業董事長梁茂生、台達電子文教基金會董事海英俊、達發科技董事長謝清江、人壽保險商業同業公會理事長陳慧遊、台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦、企業永續委員會主王美琴席何麗梅。

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