台灣指揮人才發光…19歲北藝大學生鄭勝豪 奪國際指揮大賽首獎等3大獎

台灣指揮人才在國際發光！年僅19歲、現就讀國立台北藝術大學音樂學系一年級的青年指揮家鄭勝豪，11月14日在斯洛維尼亞舉行的首屆佩利瓦尼安國際指揮大賽（Pehlivanian International Conducting Competition, PICC）中，歷經全球預選、雙鋼琴初賽及五輪樂團實戰淘汰賽，最終勇奪第一名，更同時榮獲觀眾獎（Public Prize）及樂團獎（Orchestra Prize），一舉囊括3項大獎。

「這次獲獎對我而言，只是一個開始。」鄭勝豪是指揮家鄭立彬之子，他表示，父親分享的音樂理念與思考方式，對他的音樂學習與成長影響深遠；未來會繼續保持對音樂的熱情與初心，不斷學習、精進自己，期許能站上更大的國際舞台，與更多優秀的音樂家合作，分享音樂帶來的感動。

同樣來自台灣的指揮家郭芳如亦表現亮眼，榮獲第四名。兩位得獎者皆曾參與由台積電文教基金會、國家交響樂團（NSO）及國立台北藝術大學共同推動的「樂無界教育計畫」。此次雙雙在國際賽事中獲獎，不僅展現台灣指揮人才的實力，也見證長期藝術教育與專業培育的成果。

首屆佩利瓦尼安國際指揮大賽由國際知名指揮家喬治．佩利瓦尼安（George Pehlivanian）創辦，開放全球年滿18歲的指揮家參賽，不設年齡上限，也不以正式指揮學歷作為報名門檻，致力於發掘不同背景、具有藝術潛力的指揮人才。首屆賽事於11月7日至14日在斯洛維尼亞布萊德（Bled）舉行，總獎金達75000美元，其中最高獎項Grand Prize獎金為50000美元。

本屆大賽透過全球預選，遴選最多144名指揮家赴布萊德參加雙鋼琴初賽。參賽者須以雙鋼琴編制指揮巴爾托克《管弦樂協奏曲》及柴科夫斯基第六號交響曲《悲愴》的指定樂章，展現對管弦樂總譜、作品結構及指揮技巧的掌握。經評審團評選後，最終選出18名指揮家晉級與專業交響樂團合作的五輪實戰淘汰賽。