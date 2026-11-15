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台大創校98年校慶 頒授高民環、蔡明興名譽博士學位

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
台灣大學上午於校總區綜合體育館舉行創校98 年校慶慶祝大會，遴選表揚9位傑出貢獻校友，分別為人文藝術類：王美琴（中文系）（右二）；學術類：陳騮（電機系）（右一）、陳建仁（公衛系）（左三）；工商頻：梁茂生（化工系）（左二）、海英俊（社會系）、謝清江（電機系）（左一）；社會服務頻：陳慧遊（動科系）（右四）；綜合頻：黃日燦（法律系）（右三）、何麗梅（EMBA財金所）（左四）。由校長陳文章（中）代表頒贈。記者黃義書／攝影
台灣大學上午於校總區綜合體育館舉行創校98 年校慶慶祝大會，遴選表揚9位傑出貢獻校友，分別為人文藝術類：王美琴（中文系）（右二）；學術類：陳騮（電機系）（右一）、陳建仁（公衛系）（左三）；工商頻：梁茂生（化工系）（左二）、海英俊（社會系）、謝清江（電機系）（左一）；社會服務頻：陳慧遊（動科系）（右四）；綜合頻：黃日燦（法律系）（右三）、何麗梅（EMBA財金所）（左四）。由校長陳文章（中）代表頒贈。記者黃義書／攝影

台灣大學上午於校總區綜合體育館舉行創校98年校慶慶祝大會，校長陳文章主持，並邀請歷任校長陳維昭、李嗣涔、楊泮池與會。會中頒授Garmin國際航電董事長高民環及富邦金控董事長蔡明興名譽博士學位，以表彰其卓越的成就與貢獻。

同時也遴選表揚9位傑出貢獻校友，分別為人文藝術類：王美琴（中文系）；學術類：陳騮（電機系）、陳建仁（公衛系）；工商頻：梁茂生（化工系）、海英俊（社會系）、謝清江（電機系）；社會服務頻：陳慧遊（動科系）；綜合頻：黃日燦（法律系）、何麗梅（EMBA財金所）。另也頒發「學生社會奉獻特別獎」，分別為個人獎理學院地理環境資源學系黃開洋及團體獎星野的孩子（代表人理學院物理學系謝承安），以表揚他們關懷社會、發揮利他精神的優秀成果。

陳文章致詞時表示，台大要如何持續成為「世界上偉大大學」，除了充足資源外，大學的精神及使命是關鍵，台大前校長傅斯年提出「奉獻這所大學於宇宙的精神」。培育具有創造力、領導力、執行力及利他精神的領袖人才，要勇於面對挑戰，解決人類永續議題及成為國家社會智庫，更是台大人的使命。陳文章表示，台大百年歷史之所以珍貴，是因為歷代的人曾在校園學習、研究、思考，並將所學帶往更廣闊世界。並指台大的核心價值，不僅體現在校務發展與學術成就上，更體現在歷代台大人的實踐之中。

台灣大學上午於校總區綜合體育館舉行創校98年校慶慶祝大會，會中頒授富邦金控董事長蔡明興（左）名譽博士學位，由校長陳文章（右）代表頒授，以表彰其卓越的成就與貢獻。記者黃義書／攝影
台灣大學上午於校總區綜合體育館舉行創校98年校慶慶祝大會，會中頒授富邦金控董事長蔡明興（左）名譽博士學位，由校長陳文章（右）代表頒授，以表彰其卓越的成就與貢獻。記者黃義書／攝影

台灣大學上午於校總區綜合體育館舉行創校98 年校慶慶祝大會，校長陳文章主持，遴選表揚9位傑出貢獻校友，分別為學術類：學術類：陳建仁（公衛系），由校長陳文章代表頒贈。記者黃義書／攝影
台灣大學上午於校總區綜合體育館舉行創校98 年校慶慶祝大會，校長陳文章主持，遴選表揚9位傑出貢獻校友，分別為學術類：學術類：陳建仁（公衛系），由校長陳文章代表頒贈。記者黃義書／攝影

台灣大學上午於校總區綜合體育館舉行創校98 年校慶慶祝大會，校長陳文章主持，並邀請歷任校長陳維昭（左起）、李嗣涔、楊泮池與會。記者黃義書／攝影
台灣大學上午於校總區綜合體育館舉行創校98 年校慶慶祝大會，校長陳文章主持，並邀請歷任校長陳維昭（左起）、李嗣涔、楊泮池與會。記者黃義書／攝影

台灣大學上午於校總區綜合體育館舉行創校98 年校慶慶祝大會，會中頒授 Garmin 國際航電董事長高民環（右）名譽博士學位，由校長陳文章（左）代表頒授，以表彰其卓越的成就與貢獻。記者黃義書／攝影
台灣大學上午於校總區綜合體育館舉行創校98 年校慶慶祝大會，會中頒授 Garmin 國際航電董事長高民環（右）名譽博士學位，由校長陳文章（左）代表頒授，以表彰其卓越的成就與貢獻。記者黃義書／攝影

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