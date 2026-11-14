中山醫大校慶 姜至剛獲頒傑出校友

中山醫學大學今天舉行創校66週年校慶慶祝大會，表揚衛生福利部食品藥物管理署長姜至剛等14名傑出校友，姜至剛勉勵學弟妹善用資源、不計較回報，勇敢承擔社會責任。

他說，對比30多年前校園周邊盡是農田，同學須「跨過田埂進操場」歲月，如今已是現代化建設。他感性細數求學點滴，回憶大三時為賺零用錢進實驗室打工，奠定投入毒理研究基石，更在大體解剖課結識同屆伴侶，攜手結褵30載，也感念恩師蔡嘉哲鼓勵到國立台灣大學醫學院附設醫院實習、拓展視野。

姜至剛表示，母校培養的韌性與助人特質，讓中山醫大人如「打不死的蟑螂」般克服難關，他也以「勇於承擔、隨遇而安」勉勵學弟妹。

中山醫大董事長周英香說，新教學實驗大樓及醫療量能擴充計畫相關建築今年陸續動土，象徵學校與附設醫院持續向前。新大樓將等比例復刻「迴旋梯」，保存校友共同記憶，感謝資深教職員工將青春交付學校、同行數十年，這些付出正是校慶值得珍惜的意義。

中山醫大校長林俊哲表示，66週年是邁向2060年百年校慶新起點，將凝聚不同世代與校友力量，結合人工智慧（AI）及跨領域智慧醫療，培育具人本關懷醫療人才。