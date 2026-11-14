地理推廣週16日起全台接力 用多元活動看台灣

地理知識應用與日常生活息息相關，地理學會、地理資訊學會攜手產官學研等單位，16日起在全台接力響應國際地理推廣週，包含演講、工作坊及野外考察，用多元方式看台灣。

「地理推廣週」（GeoWeek）1987年經美國總統公告設立，由美國地理學家協會推動在每年11月第3週舉行，鼓勵大眾從自己生活的地方出發，認識人類活動與自然環境之間的關係。

今年主題為「描繪未來（Mapping the Future）」，中華民國地理學會也邀集國內大學地理相關系所共同響應地理推廣週（https://taiwan-geography-week.github.io/taiwan-geography-week/https://taiwan-geography-week.github.io/taiwan-geography-week/），內容包括專題演講、地理競賽、地理資訊系統（GIS）應用、紀錄片放映與野外實察，希望讓地理學走出課堂，和社會有更多連結。

包含文化大學、台灣大學、台灣師大、彰化師大、高雄師大地理相關學系及東華大學台灣文化學系共規劃17場活動，在北、中、南、東各地及線上舉行，包含帶隊走訪考察惡地、舉辦GeoGuessr地理猜謎決賽以及前往花蓮光復進行人文地理實察等。

此外，台灣地理資訊學會也攜手台灣地理空間資訊產業發展聯盟、內政部國土測繪中心及教育部地理學科中心，共同發起「台灣地理資訊日」（https://taiwan-gis-day.ai.studio/），將串聯16個產官學研單位，規劃超過26場活動，包括專題演講、研討會、實體工作坊及線上成果發表，介紹台灣地理空間科技的最新應用。

台灣地理資訊學會理事長、中央研究院人文社會科學研究中心研究員詹大千表示，台灣推動國家地理資訊系統已有超過30年發展基礎，隨著衛星遙測、人工智慧（AI）、大數據及雲端運算等技術日益成熟，地理資訊系統（GIS）早已超越傳統地圖製作與查詢的範疇，成為數位政府治理、智慧城市、國土規劃、災害防救及公共衛生等領域的重要決策工具。

詹大千指出，近年美國科技大廠如GoogleDeepMind、NVIDIA等都積極投入空間智慧、世界模型及實體人工智慧等前瞻技術，「未來GIS不僅是呈現地理資訊的工具，更可成為連結真實世界與人工智慧的重要橋梁。」

此外，隨著台灣積極推動太空產業發展，詹大千強調，太空產業的發展不僅在於衛星製造與發射，更重要的是如何將太空取得的資料轉化為地面上的實際應用與產業價值，台灣長期累積的優質地理空間資料與技術基礎，若能進一步結合衛星遙測、空間智慧及跨領域創新，將有助於發展具國際競爭力的本土GIS軟體、GeoAI技術與地理資訊加值服務，並提升政府治理效能與民眾生活品質。

詹大千表示，期盼透過台灣地理資訊日，讓更多民眾了解GIS如何實際應用於日常生活，並看見地理空間科技在AI與太空產業發展浪潮中的重要角色，也鼓勵青年學子、新創企業及跨領域人才投入地理空間科技領域，成為推動台灣下一波AI創新與太空經濟發展的重要動能。