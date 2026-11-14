全國唯一獲獎一般大學 東海大學獲教育部友善校園獎「卓越學校」

東海大學獲教育部115年友善校園獎「卓越學校」，展現跨處室整合資源、全方位照顧學生需求的辦學成果；全國僅7所學校獲得這個獎項，東海是唯一的一般大學。校方表示，會持續整合軟硬體資源，讓關懷落實到學生每天的學習與生活。

教育部昨天在國立台北科技大學舉辦「115年教育部友善校園獎頒獎典禮」，東海大學從全國41件推薦案中脫穎而出，由教育部常務次長朱俊彰頒獎，副校長劉正及學務長龍鳳娣代表出席。

東海大學校長張國恩表示，這分榮耀屬於全體東海人，教育不只是知識傳授，更重要的是理解學生的多元需求，透過適切支持，讓每位學生都能在受到尊重與關懷的環境中安心學習、成長。

東海大學目前有200多名原住民族學生及1000名國際學生，重視不同文化與背景所帶來的多元需求。龍鳳娣指出，學校整合行政與教學資源，推動課外學習規畫學生輔導支持系統，以「傾聽守護、適性發展、成就未來」為核心，從經濟扶助、心理支持到學習發展，陪伴學生探索專長、累積實踐經驗。

經濟扶助方面，東海推動「以學習取代工讀」，讓經濟不利學生透過課業輔導、跨域學習、職涯探索及服務實踐獲得勵學金。114年度投入逾1400萬元，補助4808人次；曾有學生復學後獲得支持，進一步參與領袖培訓、擔任志工團團長，並投入新生「大學入門」及東海牛奶節籌辦。

心理健康方面，東海以社會情緒學習（SEL）為核心推動全員輔導，將心理健康融入課程、教師培訓及校園生活。114年度辦理86場課程、培訓與宣導活動，累計3400人次參與，提供英、日語諮商、夜間心理諮詢及精神科駐診服務；學校也推出「AI虛擬療癒師」洋洋，提供即時情緒陪伴。

生活環境方面，東海近年新增宿舍700床，近三年改建舊宿舍960床，增設自習室、共享廚房及交誼廳，打造兼具生活、學習與交流功能的住宿空間；同時增設諮商中心第二辦公室，改善團體諮商室及等候區，提升服務品質。

龍鳳娣表示，友善校園並非單一單位的工作，是全校共同投入的成果，未來東海會持續以多元共融、彼此尊重為核心，整合軟硬體資源，讓關懷不只停留在政策，更落實於學生每天的學習與生活，打造安心、溫暖且支持多元發展的校園環境。