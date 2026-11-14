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遠藤周作逝世30年紀念學術論壇登場 台日韓學者交流

中央社／ 新北14日電

「遠藤周作逝世30週年紀念學術論壇」今天在輔仁大學外語學院舉行，台灣、日本與韓國等30多名學者齊聚發表專題演講及論文。

輔大行政副校長楊志顯代讀輔大校長藍易振歡迎詞表示，輔大與作家遠藤周作淵源始於1986年，當年外語學院首創宗教與文學大型國際學術研討會，邀遠藤周作首度造訪；遠藤周作信任前輔大外語學院院長林水福，全權託付作品中文翻譯；1991年輔大授予遠藤周作名譽博士學位。

藍易振表示，遠藤周作一生凝視人類脆弱，探問「在苦難之中的生命尊嚴」，這些關懷跨越宗教與文化界線，提供當代文明深省契機。

日本台灣交流協會台北事務所新聞文化部長大塚惠說，遠藤周作作品以天主教信仰為基礎，同時關注日本人精神性及亞洲文化，並對人類存在本身涉及的根本問題提出深刻叩問，思考如何理解他人、如何與他人共同生活，為當代社會群眾提供重要啟發。

輔大日本語文學系主任中村祥子受訪表示，輔大是天主教大學，由天主教大學辦世界上最有名的天主教作家之一研討會是論壇最大意義；透過活動從台灣向日本及全世界發聲，凸顯台灣在文學、宗教及學術重要性。

中村祥子說，遠藤周作不只是作家，更自我定位天主教作家，相當特別，從研討會可深入了解遠藤周作以怎樣的視角看世界，讓一般人知道遠藤周作如何看待人、人生及善與惡。

論壇邀日本遠藤周作學會會長山根道公、南山大學教授金承哲及林水福演講，另有多名學者與作家受邀專題發表。論壇規劃8主題、發表22篇論文，涵蓋生死觀、宗教對話、電影改編、歷史戰爭、醫療哲學，乃至人工智慧（AI）與現代語言學，並設青年研究生發表場次，展現跨領域探索與學術傳承。

台日 輔大 藍易振

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