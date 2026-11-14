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新北攜手國北教大成立AI教育學術辦公室 分享AI支持教學減輕行政負擔

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市教育局與國立臺北教育大學簽署學術合作備忘錄。圖／新北教育局提供
新北市教育局與國立臺北教育大學簽署學術合作備忘錄。圖／新北教育局提供

新北市教育局今日與國立台北教育大學簽署AI教育學術合作備忘錄（MOU），成立「AI教育學術辦公室」，全國首創由地方政府與學術單位合作，串聯教育現場經驗與學術研究資源，讓教育政策更貼近實際需求。另在國北教大舉行的「2026東亞地區校長學學術研討會」，新北17位校長及教育局同仁參與論文發表與交流，分享地方教育治理及學校實踐經驗。

教育局長張明文表示，教育研究應回應學校的實際需要，讓政策推動的經驗與數據，成為改善教學及支持學生的依據。新北自114年起與學者合作，已辦理22場諮詢，完成34件期刊文章或研討會論文，以及32案教育實務研究。此次與國北教大攜手，將推動「政策學術轉譯與成果擴散計畫」，聚焦AI素養、校長數位領導、行政創新及國際學術交流。

國立台北教育大學校長陳慶和表示，合作將結合大學研究團隊、年輕研究者及跨校學術資源，並邀集國立政治大學、國立台灣師範大學與國立中正大學學者投入，深入探討新北教育政策與實務。透過教育現場提出問題、學術團隊共同研究，再將成果回饋政策與教學，讓地方經驗成為其他縣市及學校可參考的研究成果，也為教育人才培育與國際交流累積基礎。

張明文局長於研討會以「AI時代的教育領導轉型：新北AI教育局的倡議、建構與展望」為題發表專題演講，分享運用AI支持教學、減輕行政負擔的治理經驗。

新北自113年發布「AI科技教育白皮書」、成立AI推動辦公室，以涵蓋340校、40萬名學生的大數據為基礎，提供學校1萬組AI帳號、建置逾1000個AI智慧秘書，並將AI導入學力分析、校安預警等業務，同時訂定數位品德教學指引與AI使用規範，落實負責任的科技應用。

教育局表示，相關成果獲行政院第8屆政府服務獎及2026台灣AI卓越獎肯定，自2025年起已於國內外分享26場，交流遍及新加坡、韓國及日本，並受邀於2027年AERA美國教育研究學會年會及NAFSA美洲教育者年會發表，讓新北教育實踐成為國際交流的案例。

新北市教育局與國立臺北教育大學簽署學術合作備忘錄。圖／新北教育局提供
新北市教育局與國立臺北教育大學簽署學術合作備忘錄。圖／新北教育局提供

國北教大 新北 辦公室

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