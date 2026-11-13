日本大學設新學部培育AI人才 高雄大學資管系借鏡創新教學

AI浪潮席捲全球，企業急需具備人工智慧應用能力的人才，日本大學積極調整教學方向，關西大學更直接成立全新學部培養AI專才，高雄大學資管系赴日交流取經，教授丁一賢直言，台灣資管系至今仍沿用20年前課綱，日本人才戰略值得借鏡。

AI不再只是科技產業的專利，從製造、零售到服務業，企業都在尋找能運用數據、整合工具，甚至重新設計商業模式人才，然而，當產業變革速度愈來愈快，大學課程能否同步轉型，成為人才競爭關鍵。

高雄大學資管系獲得高教深耕計畫補助，由教授丁一賢、楊書成率領系務秘書陳明君及學生李蓓安、劉宇晴、辜煒程、阮玉簪英、黃裔蓁組成交流團前往日本大阪參訪關西大學、近畿大學及朝日啤酒博物館，針對AI人才培育、產業應用及國際學術合作交換意見。

交流團首站拜會關西大學教授矢田勝俊，了解該校新設商業資料科學學部教學規畫，2年前成立該學部後，課程結合商業數據分析與人工智慧應用，強調培養能運用AI協助企業解決問題跨領域人才。

丁一賢指出，面對AI快速改變產業生態，日本大學不是單純增加幾門AI課程，而是直接成立新學部，展現人才培育改革決心，他認為，台灣許多資管系仍沿用20年前課綱，若無法及時調整教學內容，恐難跟上產業發展腳步。

交流團隨後前往近畿大學，拜會峰滝和典、岩井貴美兩位教授，針對AI表情萃取技術深入交流，分享研究方法與應用經驗，楊書成指出，近畿大學在國際化校園環境的營造上令人印象深刻，校內設有CNN Cafe及英語村，讓學生在日常生活中自然使用英語、接觸國際資訊，將國際化融入校園生活，同樣值得台灣大學參考。

雙方並確認2028年MISNC管理資訊與社會網絡國際研討會將在大阪近畿大學舉辦，並就相關籌備工作進行討論，為後續國際學術合作奠定基礎。

丁一賢表示，高教深耕計畫提供補助讓學生有機會與國際學者交流，將把此次赴日觀察到的經驗帶回系上，作為課程規畫與國際合作參考。

高雄大學資管系師生赴日本大阪交流，參訪關西大學、近畿大學，借鏡AI人才培育及課程改革經驗，拓展國際學術合作。記者郭韋綺／翻攝

高雄大學資管系師生赴日本大阪交流，參訪關西大學、近畿大學，借鏡AI人才培育及課程改革經驗，拓展國際學術合作。記者郭韋綺／翻攝

高雄大學資管系師生赴日本大阪交流，參訪關西大學、近畿大學，借鏡AI人才培育及課程改革經驗，拓展國際學術合作。記者郭韋綺／翻攝