諾貝爾獎得主中興大學開講 克拉克談AI科研：實驗仍不可取代

去年諾貝爾物理學獎得主、美國加州大學柏克萊分校教授約翰・克拉克（John Clarke）昨赴中興大學演講，吸引大批師生到場。面對人工智慧（AI）浪潮，克拉克表示，AI能否帶來原創性的科學突破仍有待觀察，實驗與量測依然是驗證科學想法的重要關鍵；他也勉勵有志投入科研的大學生，除了確認自身興趣，更要慎選指導教授，強調「選擇跟誰做研究，和選擇研究什麼一樣重要」。

中興大學昨天舉辦「惠蓀講座」，邀請超導物理學大師克拉克及美國國家標準暨技術研究院（NIST Boulder）學者山姆・班茲（Sam Benz）到校演講，不但爆滿不少人席地而坐。克拉克因在電路系統中觀測到巨觀量子穿隧與能量量子化現象，證實量子力學效應也能在巨觀電路系統中呈現，相關研究為超導量子科技發展奠定重要基礎，獲頒諾貝爾物理學獎。

克拉克以「從超導元件到巨觀量子現象」為題，回顧從早期超導元件研究到發現巨觀量子現象的歷程，說明基礎物理研究如何逐步開啟量子科技的發展。演講後提問踴躍，有學生詢問AI能否協助尋找研究主題，甚至提出原創想法。克拉克以量子力學的誕生為例指出，重大科學發現往往難以預測，AI能否促成真正的原創性突破，仍有待時間驗證，但實驗與量測始終是檢驗科學想法不可或缺的環節。

另有物理系大一新生請教未來投入科研的建議。克拉克表示，首先要確認自己對研究領域是否有興趣，其次是慎重選擇指導教授。除了學術能力，教授是否願意與學生密切交流、適時提供指引，同樣重要。他建議學生在選擇實驗室前，可以先向指導教授帶領的學長姐請益，了解教授實際的指導方式。

中興大學副校長蔡清標表示，難得邀請兩位國際知名學者到校，希望透過面對面交流，讓不同領域師生拓展學術視野、激盪研究想法。校方也同步推出「量子之間・興見未來」科普特展，展覽獲國立自然科學博物館授權，介紹薛丁格的貓、光的波粒二象性、量子電腦及約瑟夫森效應等概念，並結合興大前瞻理工科技研究中心設計的「薛丁格的貓3D浮空投影」互動展示，讓抽象的量子理論轉化為具體體驗，帶領民眾認識量子世界。

去年諾貝爾物理學獎得主、美國加州大學柏克萊分校教授約翰・克拉克（John Clarke）昨赴中興大學演講，吸引大批師生到場。圖／中興大學提供