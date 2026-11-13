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北醫大辦數位健康峰會 產官學談AI醫療臨床應用

中央社／ 台北13日電

台北醫學大學今天舉辦數位健康峰會，多名產官學代表指出，AI醫療技術已不是問題，關鍵在於臨床應用。台灣擁有好的半導體和醫療基礎，若能深化合作，將在全球建立競爭優勢。

台北醫學大學數位健康新創轉譯產學聯盟（DHT）今天舉辦「2026數位健康跨域轉譯與台灣東協供應鏈峰會」，邀請產官學專家對談，聚焦健康AI的發展。

前科技部長陳良基受邀發表專題演講指出，台灣半導體的成功來自數十年的累積，AI醫療要成為下一座「神山」，同樣需要醫療、產業與政策長期投入。

陳良基強調，台灣若能結合既有的資通訊科技優勢、完整醫療體系與臨床實證能量，持續深化跨域合作，將有機會在全球智慧醫療產業中建立獨特競爭優勢。

北醫大醫學資訊所教授李友專表示，生成式AI已經相當成熟，技術已不是門檻，真正的門檻是讓它走進醫療現場，被醫師用、被病人信任。

北醫大校長吳麥斯表示，北醫體系涵蓋4家醫院，擁有豐富的臨床場域與醫療資源，「我們的責任是讓好的創新在這裡被驗證、被使用」。他期許北醫大成為智慧醫療創新的驗證與應用平台，讓台灣走向國際。

北醫大 健康 數位

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