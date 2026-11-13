學生思考扁平化 學者：未經設計的AI會傷害學習

台灣師範大學今天舉行「AI時代的教育展望」研討會。學者表示，未經設計的AI會傷害學習，強大的商用AI其實導致學生不會建構知識與思考扁平化，因此AI時代下，應更關注成長軌跡與發現問題，而非只關注結果。

台師大副校長楊鎮華表示，當通用型AI進入校園老師正面臨3項挑戰，一是學術誠信，學生的思考歷程被跳過、形成依賴習慣、輔助與代替回答難以區分；二是缺乏課綱脈絡，無法對應課綱也與素養指標脫鉤；第三則是倫理與幻覺，包含不適合兒少的資訊，錯誤或誤導的內容，甚至對話與個資可能被傳輸至境外。

楊鎮華說，但教育型AI可結合課綱、理解年級需求，並專注於教育特有的構面，如教學法與兒少安全；並從現有地端模型上再加上「課綱層」，讓學生能根據學習階段理解知識點，甚至針對不同年齡層的學生轉換論述方式。

楊鎮華表示，目前教育部已針對教師備課需求設有築學網，也預計於明年6月前，上線新一代的AI學習系統，服務對象為教師、學生、家長、校長，模型內建課綱並設有10道的倫理護欄，且能確保模型語言、社會文化能契合台灣本土。

「未經設計的AI會傷害學習。」中央大學資工系教授劉晨鐘則分享，市面上的AI語言模型均十分強大，但也因為太強大，導致學生不會建構知識或導致思考扁平化，在於AI產出的內容不少是大眾知道、接受的資訊，「但多的是你不知道的事。」

再者，劉晨鐘也說，AI使用必須考慮到學習與效能間的不同。AI用於商業效能非常高，因商業是講求快速解決問題；學習的需求則側重「AI能否幫助學生成長」，而非快速產生作業與專案，學生不能只會拋出問題、得到答案，卻不知背後的邏輯脈絡。

劉晨鐘說，新的學習型AI要能揭露學生實作的過程，以及構想從何而來，成果只代表最後結果，但AI時代下應更關注成長軌跡與發現問題，也是現行AI無法提供的支援。

教育部長鄭英耀表示，教育部推動AI人才方舟計畫，4年編列117億協助中小學老師增能，推動建立教育型AI平台，讓學生不僅可以用AI學習也能負責任地使用。

鄭英耀也說，台師大是教育部9個AI輔導團的成員，希望透過輔導團先培養種子教師，未來一兩個月間約會培養500名種子教師，明年2月起，種子教師會於服務的學校內，於通識或其他系所領域，開出至少1學分的微學分課程，或配合其他老師融入計有課程教學，最後讓學生實作，實際具備打造AI agent（代理人）的能力。