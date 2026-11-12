靜宜創校70周年 西文系學生赴阿根廷服務傳遞跨國關懷

迎接創校70周年，靜宜大學師生投入社區及國際服務，以專業與行動實踐「利他共好」的辦學精神！在國際服務方面，西班牙語文學系學生赴阿根廷實習期間，參與正大基金會山區義診，協助眼科及牙科醫療服務，並到佛光中文書苑，帶領當地學生體驗圓扇彩繪、創意串珠與春聯剪紙。學生運用西語專業回應在地需求、促進文化交流，將關懷與服務傳遞至世界另一端。

靜宜校長楊昭順表示，靜宜是天主教大學，致力培育具利他精神的世界公民，透過專業服務計畫，讓學生累積服務經驗，培養發現問題、回應需求及解決問題的能力。師生也透過在地與跨國服務，將「利他共好」的辦學精神傳遞至世界各地。

負責「文化連結．服務同行」阿根廷國際服務計畫的西文系副教授黃韵庭表示，國際服務讓學生將課堂所學運用於海外職場與社會服務，在跨文化情境中培養獨立應變與解決問題的能力，拓展國際視野、深化社會關懷。最令她欣慰的，是看見學生在交流與實踐中成長、建立自信，發現自身價值，也體會到專業能成為跨越文化、溫暖他人的橋梁，為未來開啟更多可能。

計畫結合海外實習與服務學習，學生在阿根廷正大旅遊公司實習，接觸海外旅遊產業，也參與在地關懷、文化及僑界交流。其中，學生隨正大基金會前往阿根廷卡塔馬卡省（Catamarca）參與山區義診，協助醫療團隊服務當地居民。義診提供牙科檢查與修復、眼科視力評估，免費配發眼鏡給有需要的居民。

西文系碩二學生姚懿珊感謝系上老師提供機會，讓她實現赴阿根廷實習的願望，也感謝正大旅遊負責人夫婦的照顧與多元活動安排。她說實習期間除了體驗阿根廷的職場與生活文化，也透過山區義診實踐在地關懷，藉由文化手作課程促進交流，並在青商會餐敘及駐外單位活動中拓展國際視野。

靜宜大學西文系學生參與阿根廷山區義診，協助醫療團隊為當地居民提供眼科及牙科服務。圖／靜宜大學提供

靜宜大學西文系學生參與阿根廷山區義診，當地Tinogasta市長到場了解義診情形。圖／靜宜大學提供