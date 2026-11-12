輔大主辦首屆亞太天主教大學運動會 22日登場

天主教輔仁大學主辦首屆「2026亞太天主教大學運動會（APCUG2026）」22日登場，共有台灣等共9個國家及地區、20所大專校院，近700名選手參賽。

輔大今天發布新聞稿表示，本屆賽會於11月22日至27日登場，來自台灣及日本、韓國等9個國家及地區、20所大專校院，近700名選手將齊聚輔大，進行籃球、足球及桌球競賽。

輔大校長藍易振表示，輔大長年致力於全人教育，積極推動國際學術與體育交流。主辦首屆亞太天主教大學運動會，不僅是學校的榮耀，更是凝聚亞太天主教大學情誼、促進青年交流的重要契機。

他表示，期待各國學子在公平競技中全力以赴、締造佳績，並透過賽場內外的互動，建立跨越國界的友誼，在台灣留下深刻而美好的回憶。

輔大表示，為了接待近700名選手，輔大將以文德宿舍作為選手村，結合雙語隨隊志工團隊，協助各國代表團適應校園生活與掌握賽事資訊，並安排專屬接駁車輛往返選手村及各競賽場館，提供便利的參賽環境。