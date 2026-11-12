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世新口傳系畢展 結合AI影片打造互動故事

中央社／ 台北12日電

世新大學口傳系舉辦畢業展，學生以AI技術打造互動故事，角色如何說話、處理衝突，都交由觀眾選擇。也有學生結合課堂理論與生活經驗設計AI互動，探索表達方式及話語背後的情緒。

世新大學今天發布新聞稿，口語傳播暨社群媒體學系第17屆畢業成果展以「語聲俱來」為主題，共有15組學生透過解謎、AI互動及影音創作，讓觀眾親自探索，把溝通變成互動體驗。

林子秝等人的作品「分岔的命運」，依3名朋友的個性創造角色，建立具有不同文化與背景的架空世界，再結合口語傳播概念製作AI影片。角色如何說話、處理衝突，都交由觀眾選擇，以票數最多的結果推動劇情，藉此提醒參與者，日常的一句話也可能改變關係。

陳鈺穎等人的作品「我愛你我AI你」，將溝通、談判及職場相關理論、課堂筆記與組員經驗納入模型設計，比較不同AI回應。作品希望協助使用者理解如何表達，以及某些說法為何不適合，還設計了可帶回使用的回饋資源包，延伸練習機會。

畢業成果展籌備團隊總召楊芸慈表示，策展以聲音、影像與文字結合為共同方向，讓各組自行發展主題。展場採開放式配置，搭配復古主視覺與錄音電話，參觀者能留下聲音並保存音檔。各組形式雖然不同，核心仍是讓表達成為交流的起點。

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