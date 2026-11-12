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校園USEME租借服務上路 中山大學師生可以免費借用小家電

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
透過家電租借服務，學生可以免費借用護脊椅，對於需要久坐的學生很有幫助。圖／中山大學提供
透過家電租借服務，學生可以免費借用護脊椅，對於需要久坐的學生很有幫助。圖／中山大學提供

大學生出門在外常需要購置小家電，搬家又會面臨淘汰問題很棘手。國立中山大學率先與家電品牌合作引進「USEME 家電租借服務」，今天起校園提供師生免費租借清淨機、無線吸塵器、吹風機等家電，從校園開始推動家電共享，促進資源循環利用。

恆隆行USEME計畫首間合作大學選定中山大學，今天在校內舉行合作發布會，中山大學副校長郭志文與恆隆行專案副理陳盈君等人出席，宣布兩單位攜手推出「USEME 家電租借服務」。

校方解釋，校內設站點提供家電租借服務，開放學生填需求表單，初期先提供空氣清淨機、Dyson吸塵器、吹風機、坐墊及體脂器等家電免費借用，未來將視學生需求再增加數量和品項。

中山大學副校長郭志文表示，免費家電租借服務讓資源共享不再只是理念，而是師生每天都能參與的生活實踐，也讓大家重新思考物品的使用方式，透過共享滿足需求，減少不必要的資源消耗。

陳盈君強調，restyle2050是恆隆行支持並成立的平台，這是基於循環經濟的新商業價值模式，在設計端讓功成身退的物品擁有第二生命，在使用端則讓同一件商品能被更多人重複使用。此外，USEME是透過「先租借、再決定購買」的方式，讓使用者依實際需求選擇產品，避免因短期需求而添購家電，也讓產品在不同使用者之間延續使用價值，探索家電循環利用的更多可能。

「USEME 家電租借服務」提供無線吸塵器等家電租借服務，中山大學學生下場實際試用。圖／中山大學提供
「USEME 家電租借服務」提供無線吸塵器等家電租借服務，中山大學學生下場實際試用。圖／中山大學提供

中山大學引進「USEME 家電租借服務」，學生可以免費租借吹風機。圖／中山大學提供
中山大學引進「USEME 家電租借服務」，學生可以免費租借吹風機。圖／中山大學提供

國立中山大學與恆隆行合作引進「USEME 家電租借服務」，校園師生可以免費租借清淨機、無線吸塵器、吹風機等家電。圖／中山大學提供
國立中山大學與恆隆行合作引進「USEME 家電租借服務」，校園師生可以免費租借清淨機、無線吸塵器、吹風機等家電。圖／中山大學提供

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