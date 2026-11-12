諾貝爾物理學獎得主John Clarke睽違10年重返東海 受聘榮譽講座教授

2025年諾貝爾物理學獎得主John Clarke昨日重返東海大學，分享從科學探索到獲獎的研究歷程，並獲聘為「榮譽講座教授」，由校長張國恩親自頒授聘書，期盼深化量子科技研究、學術合作與人才培育交流。

東海大學舉辦「諾貝爾大師論壇」，邀請美國加州大學柏克萊分校物理學退休榮譽教授John Clarke，以「從一張電路板到諾貝爾獎：我的量子奇幻旅程」為題分享研究歷程，這也是Clarke繼2016年訪問東海後，睽違10年再度回到校園。

張國恩指出，Clarke的研究歷程展現基礎科學的深遠價值，一項從好奇心出發的提問，經過反覆實驗與長期探索，最終成為量子科技發展的重要基礎。東海重視人文與科學的相互啟發，期盼透過此次敦聘與國際學術交流，拓展師生研究視野，也鼓勵年輕學子勇於提出問題，在挫折中持續探索，培養面對未知的勇氣與解決問題的能力。

Clarke於2025年與Michel H. Devoret及John M. Martinis共同榮獲諾貝爾物理學獎。三人於1980年代透過超導電路實驗，成功觀測巨觀量子穿隧效應與能階量子化，證明量子現象不僅存在於原子等微觀尺度，也能在由大量粒子組成的電路系統中展現，為今日超導量子位元及量子電腦的發展奠定重要科學基礎。

「如果有一項很好的構想，第一次實驗很可能不會成功。」Clarke強調，實驗失敗不代表科學構想錯誤，重要的是理解問題、持續修正與驗證。他也以地球物理探測及超低場磁振造影為例指出，基礎研究往往無法預見未來應用，許多研究都是從好奇心出發，經過長時間探索，才逐漸展現價值。