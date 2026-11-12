中原大學創新研發成果獲國際肯定 德國紐倫堡發明展勇奪6獎

2026年德國紐倫堡國際發明展（iENA）日前落幕，中原大學以5項創新專利技術，勇奪2面銀牌、3面銅牌及1項香港推薦特別獎，共獲6項殊榮，成果亮眼。

iENA邁入第78屆，本屆吸引來自全球21個國家及地區、近600項發明作品參展，機械系老師丁鏞以專利技術「靈敏度與回彈性高之感測元件製作與應用」，一舉榮獲銀牌及「2026 iENA 香港推薦特別獎」。

該技術研發兼具高強度與高回彈性的壓電複合材料，可服貼於不同曲面，並加工製成片狀、圓柱狀等多元型態。透過極化處理，即可製出陣列式感測器結構，可應用於智慧健康監測，如心電圖（ECG）QRS波偵測，以及虛擬實境（VR）手套、智慧製造等領域。

另一項銀牌專利作品為化工系老師張雍研發的「耐滅菌生物惰性雙離子薄膜技術」。本技術解決傳統防沾黏材料在高溫消毒下易失效的痛點，研發出能耐高溫消毒的新型雙離子材料，目前已成功應用於縲縈纖維膜等生醫膜材改質，在可滅菌醫材、血液透析膜、疾病防控與生醫過濾等領域具龐大的商業化與產業應用潛力。

在永續綠能應用方面，機械系老師黃建勝以「可移動式太陽能獨立集熱儲能系統」榮獲銅牌。該技術突破傳統太陽能熱水器體積龐大、需固定安裝的限制，將系統微型化為便於攜帶的模組，採用獨家流道與儲能設計，利用太陽能自主供電及加熱，無須外接市電，適合戶外露營、旅行及無電網覆蓋區域使用。

化工系老師劉偉仁則以「高安全鋰固態電池技術」獲得銅牌。該技術針對全固態電池瓶頸，研發雙層披覆高鎳層狀正極活性材料，顯著提升鋰離子傳輸效率、容量保持率及高電壓循環穩定性，大幅降低電池過熱或起火風險。

此外，智慧運算與大數據學士班老師陳永祥以「咖啡因攝取管理方法和系統」榮獲銅牌。該技術突破傳統APP僅能比對固定每日攝取上限的侷限，透過演算法深入模擬每位使用者的咖啡因代謝率與清醒度變化，並納入個體差異與咖啡因累積效應。