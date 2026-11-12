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影／社大創新卻只有大學能申請補助 社大全促會連署凍結草率政策

攝影中心／ 記者鄭超文／台北即時報導
社團法人社區大學全國促進會上午舉行「立即凍結草率政策！社大創新發展應回歸社大本位！」記者會，邀請台南新化社大主任秘書陳盈君（左起）、全促會理事長鄭秀娟、台東社大校長暨大學教授熊同鑫及高雄旗美社大校長張正揚等出席。記者鄭超文／攝影
社團法人社區大學全國促進會上午舉行「立即凍結草率政策！社大創新發展應回歸社大本位！」記者會，邀請台南新化社大主任秘書陳盈君（左起）、全促會理事長鄭秀娟、台東社大校長暨大學教授熊同鑫及高雄旗美社大校長張正揚等出席。記者鄭超文／攝影

社區大學全國促進會上午在台大校友會館舉行「立即凍結草率政策 社大創新發展應回歸社大本位」記者會，社大全促會表示，教育部此次計畫以「促進新世代社區大學發展」為目標・卻只限由大專校院提出申請，社大沒有自行提案的資格 ; 計畫更預設由大學・協助社大辦理講師培訓、工作人員增能及社區活動」並將銜接大學學分視為促進社大發展的途徑。

新化社區大學主任秘書陳盈君表示，社大走過近三十年・已具備獨立發展論述與自主行動的能力不需要教育部替社大尋找「監護人」。社大每年投入大量心力推動課程與公共實踐， 經過評鑑與審查，卻未必能獲得200萬元的補助；如今終身司卻以支持社大發展為名，另設由大學申請，每案高達220萬元的補助計畫。各地社大因此自主發起連署，呼籲社大夥伴婉拒參與計畫，也請認同社大理念的高教工作者向校方表達婉拒提案的立場，透過集體行動表達對政策設計的反對。

社團法人社區大學全國促進會上午舉行「立即凍結草率政策！社大創新發展應回歸社大本位！」記者會，邀請台灣家長教育聯盟常務理事謝國清（左起）、台南新化社大主任秘書陳盈君、全促會理事長鄭秀娟、台東社大校長暨大學教授熊同鑫及高雄旗美社大校長張正揚等出席。記者鄭超文／攝影
社團法人社區大學全國促進會上午舉行「立即凍結草率政策！社大創新發展應回歸社大本位！」記者會，邀請台灣家長教育聯盟常務理事謝國清（左起）、台南新化社大主任秘書陳盈君、全促會理事長鄭秀娟、台東社大校長暨大學教授熊同鑫及高雄旗美社大校長張正揚等出席。記者鄭超文／攝影

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