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萬件作品脫穎而出！元智大學資傳系勇奪「ISARCH國際設計獎」4項大獎
西班牙「ISARCH國際設計獎」（ISARCH Awards）近日公布2026年度獲獎名單，元智大學資訊傳播系學生在超過一萬件參賽作品中脫穎而出，一舉拿下四項大獎，包括數位類一項銅獎、兩項Winner優選及平面類一項Winner優選。
ISARCH國際設計獎由西班牙ISARCH國際組織創立，涵蓋建築、產品、平面、時尚、數位及藝術等六大領域，並獲教育部列為「鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽計畫」（IDC）第二等獎項。
此次獲獎作品橫跨人工智慧、互動裝置、心理支持及視覺藝術，展現學生以科技回應當代社會議題的創新能力。其中，榮獲數位類銅獎的「Drive Me Crazy」，以分心駕駛為主題，結合AI表情辨識與互動遊戲，模擬短影音時代注意力分散對行車安全的影響。
獲得數位類Winner優選的「隱 yǐn」，則從數位資訊過載現象出發，結合平衡木裝置與即時新媒體影像，探索人們如何在資訊洪流中找回專注與平衡。作品運用TouchDesigner即時運算技術，將觀眾行走速度與動作轉化為動態影像，透過視覺變化呈現身體與心理節奏的關係。作品由林韋翔、林芷安、洪冠宇、張玉英及蔡珮婷共同創作。
另一件數位類Winner優選作品「NOVUS」，聚焦大學新生面臨的心理適應與社交挑戰。創作團隊設計結合匿名互動、情感交流與心理支持功能的APP平台，希望降低學生尋求輔導資源的心理門檻，協助新生建立人際連結與校園歸屬感。
在平面設計領域，蔡宥捷創作的「Maeitic Core 0-9」榮獲Winner優選，由老師黃絜如指導。作品以阿拉伯數字0至9為設計基礎，巧妙融合海洋生物的形態與特徵，透過細膩線條與豐富色彩，重新詮釋數字符號與自然生態之間的視覺關係，展現平面設計的藝術美感與創意想像。
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