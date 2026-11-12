世新學運凸顯大學難題 鄭英耀：受教權是核心承諾

世新大學裁撤系辦引發學運，立委認為並非個案，凸顯大學只想著節省成本，犧牲學生權益。教育部長鄭英耀表示，確保學生受教權益，是大學的核心承諾，如果做不到應考慮「結束」。

世新大學近期推動組織轉型，將各系系辦整併為聯合院辦，引發學生反彈；整修圖書館提供KTV等娛樂空間，也被質疑將校務資源用在非急迫性的地方。世新校方先後多次透過聲明、網路公告等方式解釋，仍難平息爭議，學生組織發起「舍我學運」，多次在校內宣講、陳情。

教育部長鄭英耀今天到立法院教育及文化委員會備詢，朝野多名立委都問及世新大學近期爭議。鄭英耀重申，大學校務治理有創新變革不是壞事，但政策推出前應做好與利害關係人的溝通協調，找出能兼顧師生權益的方法。

高教司長廖高賢補充，教育部認定世新大學在決定裁撤系辦前，沒有完善與師生溝通的程序，已於11月5日正式發函世新大學，要求在1個月內限期改善。如果沒有改善，會扣減獎補助款，也不排除列專案輔導。

民進黨立委林宜瑾指出，世新的問題並不是個案，而是台灣的高教治理出了許多問題，學校一天到晚只想著節省成本、多賺錢，外界很難期待提升學術品質。

對此，鄭英耀語帶感慨地說，教育部都有掌握各大學的發展和校務治理狀況，確保教學品質、學生受教權益。部分學校出現問題，教育部予以限期改善、糾正，甚至祭出減班、扣減補助款的措施，如果到了違反教育關鍵承諾的地步，「從我的觀點，這個學校我們會思考，他是不是要考慮結束。」

鄭英耀隨後補充，世新在新聞傳播領域是老字號，有著「金字招牌」，教育部會持續關注學校如何往好的方向發展。

隨後質詢的國民黨立委羅廷瑋也向今天在場的大學校長喊話，希望推動任何政策和改革前，都要充分了解學生的需求，並讓學生參與討論，而非做了決定才要求學生接受。