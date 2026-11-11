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發信網域是大葉大學！義大利300間學校收炸彈恐嚇信 校方發聲了

中央社／ 羅馬／彰化11日電
義大利多家媒體報導指出，包含羅馬在內的義大利全國至少300所學校，今天上午收到大規模炸彈威脅電子郵件，發信網域指向台灣的大葉大學。示意圖／AI生成
義大利多家媒體報導指出，包含羅馬在內的義大利全國至少300所學校，今天上午收到大規模炸彈威脅電子郵件，發信網域指向台灣的大葉大學。示意圖／AI生成

義大利多家媒體報導指出，包含羅馬在內的義大利全國至少300所學校，今天上午約9時50分收到大規模炸彈威脅電子郵件，發信網域指向台灣的大葉大學。校方表示，經初步查核，發現一個校友的電子郵件帳號有大量寄信情形，疑似遭盜用或不當利用。

義大利警方初步評估該威脅的可信度極低，但基於預防原則，已緊急疏散各校師生並進行安全清查。

據報導，信件主旨與內文充滿激進的死亡威脅，聲稱要在校園內引爆炸彈，甚至宣稱在義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的座車下放置了爆裂物。

據義大利媒體報導，這批恐嚇信是從一個屬於台灣「大葉大學」（Dayeh University）網域的電子郵件地址寄出；寄件人名稱「劉芳君」。

義大利警方與資安專家指出，光憑網域並不能認定發信者身在台灣。調查人員目前高度懷疑這是駭客利用資安漏洞盜用學校伺服器或偽造發信位址（Spoofing）所進行的跳板攻擊。

大葉大學表示，經初步查核，發現一個已畢業校友的電子郵件帳號有大量寄信情形，疑似遭盜用或不當利用。校方已立即將該帳號停權，並啟動後續調查，目前尚無法確認事件發生原因及實際發信來源。

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