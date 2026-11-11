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台大昆蟲、台科大電子雙主修！她赴仁寶實習 網：真的是debug了

聯合新聞網／ 綜合報導
女子工作台前測試電路示意圖。圖／AI生成
女子工作台前測試電路示意圖。圖／AI生成

仁寶電腦上月在IG招募社群公開暑期實習生專訪，介紹就讀國立台灣大學昆蟲學系、跨校雙主修國立台灣科技大學電子工程系的女學生Nicole。她暑假加入仁寶產品第一本部硬體一部，擔任5G行動裝置射頻電路設計工程師實習生。近日，臉書粉專「科技工作講 Tech Job N Talk」轉發後，讓這組少見的雙主修搭配成了留言區的話題，大家笑說「這下真的是debug了」。

Nicole在專訪中表示，過去在學校接觸的多是局部電路圖，到了實習現場，她才有機會看到單一晶片如何整合到完整模組，也更了解各段電路在整體設計中扮演的角色。實習期間，她每天都要接觸電路圖，從起初摸索，到後來能獨立判讀與分析整塊電路。她說，這是實習期間最有成就感的事。

實際工作也讓她遇到課堂上較少碰到的突發變數與未知干擾。她提到，遇上數值異常時，需要透過反覆測試與除錯找出原因，讓數值回到正常範圍。談到工作之外印象最深的事，她笑稱員工餐廳的木瓜牛奶「好好喝」，還把它形容成除錯期間的救贖。這段實習讓她體驗到硬體工程的工作節奏，也讓她更加確定硬體設計是自己想繼續做下去的事。

「科技工作講 Tech Job N Talk」稱讚Nicole「這位同學真的非常不容易」，也寫道「雙主修，出社會兩條路都可以走」。

網友驚訝說，「台大台科大雙主修？哇塞，現在那麼自由？」，也有人好奇跨校雙主修需要念幾年，一名網友答覆「四年」；也有人肯定學校政策「台灣大學系統可以跨校雙主修，真的是拯救學生未來的德政」，讓學生能在原有科系之外探索不同領域。

Nicole 的科系組合也引來不少「雙關留言」，有人打趣說「非常適合抓Bug」，把昆蟲和工程師日常的除錯工作連在一起。不少網友大讚「厲害」、「猛猛的」、「跟我們公司的RF部門主管討論一下，看怎麼把人挖過來」。

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