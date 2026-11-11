中興大學解約美食街業者...校方判賠3183萬元 校方回應了

國立中興大學2017年和緻圓公司簽約，原為期10年由業者活動中心經營美食廣場，興大2022年以對方違反規定直接解約，緻圓主張設備、租金損失求償3541萬元；台中地院根據合約、雙方往來紀錄，認為興大違法終止契約，共判處興大應給付緻圓公司3183萬元，可上訴。中興大學表示，將依法提起上訴，維護學校合法權益。

緻圓主張，2017年6月1日簽訂興大學生活動中心場地租賃契約，約定至2027年5月31日止在活動中心經營美食廣場、餐廳等，興大2022年5月3日以未依約在2樓經營餐廳，要求限期改善，經提出改善方案後，興大仍於7月5日終止契約、沒收履約保證金200萬元。

緻圓認為興大拒絕履行提供營業地點義務，向興大求償3541萬5027元。中興大學抗辯稱，緻圓未在活動中心提供餐廳、未設置素食專櫃，且未經校方同意變更2樓圓廳為辦公室及倉儲空間，2022年7月5日合法終止契約，並無拒絕或遲延給付租賃物給對方，主張駁回。台中地院經查，共判處興大應給付緻圓3183萬6520元。

中興大學指出，有關學生活動中心場地租賃契約爭議，依雙方契約約定，業者應設置100人以上中式合菜餐廳、設置素食專櫃，提供本校師生餐飲服務，並應依核定的經營規劃使用場地。但業者未依約設置中餐廳及素食專櫃，且未經同意將部分空間改作辦公室使用，校方曾多次要求於期限內改善，但改善結果不符校方期待。

校方表示，本校基於契約履行及場地管理需要，依契約相關規定辦理終止事宜。對於台中地方法院第一審判決，校方就契約終止權之行使及相關法律適用仍有不同見解，將依法提起上訴，以維護學校合法權益。