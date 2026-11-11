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下戰帖？世新大學整併系辦惹議 學生籲校方月底前回覆5訴求

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世新大學整併系辦惹議 學生「下戰帖」籲校方月底前回覆5訴求

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
世新學權前進陣線與北市數個大學學生團體，今天在校內創辦人成舍我銅像前宣講，向校方下「戰帖」。記者許維寧／攝影
世新學權前進陣線與北市數個大學學生團體，今天在校內創辦人成舍我銅像前宣講，向校方下「戰帖」。記者許維寧／攝影

世新大學日前裁撤系辦，整修圖書館並納入KTV、遊戲機等設施，引發學生抗議。世新學權前進陣線與北市數個大學學生團體，今在校內創辦人成舍我銅像前宣講，向校方下「戰帖」。由於世新大學事前已遭教育部認定未善盡溝通，要求恢復原配置，校方則說，正由校內單位就函文內容及相關事項進行研議。

世新學權前進陣線今天於校內宣講，總召林承熙表示，非反對一切行政改革，而是希望決策前能與師生充分溝通。系辦長期扮演學生與行政體系間的窗口，負責處理選課、學分抵免、畢業資格等事宜，行政整併後，學生要花更多時間跑流程，行政組織可以調整，但不能因此出現權責不明、跨單位反覆轉介的情況。

林承熙談到，今也提出5項訴求，包括保障各系專責行政、公開業務分工、保障系所專業參與、建立跨單位案件協調、提出書面改善計畫期限，也向學校下「戰帖」，希望於11月25日前取得校方回應，否則不排除擴大抗爭。

教育部高教司司長廖高賢表示，經教育部專案小組判斷，「學校確實在這件事情上，沒有善盡跟師生溝通。」因此，11月5日已發函世新大學要求限期改善，且校方需暫緩現行措施，代表要先恢復原有系辦配置，等到與師生溝通完竣、改善未來將辦理的措施，才會同意並通過學校的改善報告。

廖高賢表示，教育部給予世新大學一個月時間改善，若無改善，將依據私校法扣減獎補助與招生名額，給予學校適當處置。

世新大學則回應，已收到函文，目前正由校內單位就函文內容及相關事項進行研議。對於教育部提出的意見，將審慎檢視並依相關規定妥善處理。

世新大學也說，校務運作涉及整體行政制度、教學需求及師生權益，將審慎評估。後續相關處理方向，待校內討論確認後，將適時對外說明。

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