中興大學違法解約…美食街業者被迫走人 校方判賠3183萬元

國立中興大學2017年和緻圓公司簽約，原為期10年由業者活動中心經營美食廣場，興大2022年以對方違反規定直接解約，緻圓主張設備、租金損失求償3541萬元；台中地院根據合約、雙方往來紀錄，認為興大違法終止契約，一共判處中興大學應給付緻圓公司3183萬元，可上訴。

緻圓主張，2017年6月1日簽訂興大學生活動中心場地租賃契約，約定至2027年5月31日止在活動中心經營美食廣場、餐廳等，興大2022年5月3日以未依約在2樓經營餐廳，要求限期改善，經提出改善方案後，興大仍於7月5日終止契約、沒收履約保證金200萬元。

緻圓認為，興大終止意思表示不合法，且單方要求退出營業地點，雙方才於2022年8月5日完成點交，認為興大拒絕履行提供營業地點義務，屬給付延遲，根據在活動中心內經營的工程水電、維修費用等，一共向興大求償3541萬5027元。

中興大學抗辯稱，緻圓未在活動中心提供餐廳、未設置素食專櫃，且未經校方同意變更2樓圓廳為辦公室及倉儲空間，2022年7月5日合法終止契約，並無拒絕或遲延給付租賃物給對方，主張駁回。

台中地院查，根據圓廳使用歷程、雙方往來紀錄，可見興大僅要求緻圓改善，並未一開始就以違反約定用途為終止契約的意思表示，顯見圓廳未依原始規畫為餐廳使用，該瑕疵未到使租約目的不達程度，難認已該當營業地點整體使用違反約定用途，

中院說，另根據緻圓事前爭執興大終止的合法性，事後也聲明保留一切契約權利等，認定興大未合法終止該租約。

中院審酌，緻圓投入經營餐廳的設備、裝修成本，因興大違約提前收回活動中心，導致緻圓投入的裝修、設備無法取回，根據相關設備折舊價值1424萬2292元，因不得使用活動中心出租櫃位與廠商，所失利益為120萬9252元、1438萬4976元。

中院也認為，興大違法終止契約，也應返還履約保證金200萬元，一共判處興大應給付緻圓3183萬6520元。