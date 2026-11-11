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大學新宿舍運動砸62億、改善5.5萬床 卓榮泰讚：比信義官邸還漂亮

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天表示，政府迄今核定逾62億協助改善宿舍，已實質改善約5.5萬床。記者許維寧／攝影
行政院長卓榮泰今天表示，政府迄今核定逾62億協助改善宿舍，已實質改善約5.5萬床。記者許維寧／攝影

教育部今天舉行新宿舍運動展「有這樣的宿舍，你幾點回家？」開幕典禮。教育部於2019年起推動新宿舍運動，協助大專校院整修老舊宿舍，改善居住舒適度與隱私。行政院長卓榮泰今天表示，政府迄今核定逾62億協助改善宿舍，已實質改善約5.5萬床。

行政院長卓榮泰表示，今年9月開學時，不少年輕人在網路社群媒體開箱宿舍，乍看之下，還以為是哪間飯店或青年旅館，「李發言人的內閣首長信義官邸都沒宿舍漂亮。」未來還是以改善學生宿舍優先，部會首長宿舍殿後。

卓榮泰也笑稱，未來教育部長鄭英耀壓力會更大，目前只改造約20%宿舍，屆時還有更多學校向教育部排隊，希望能按部就班依序進行。也要告訴在座校長，即便宿舍這麼漂亮，還是要督促學生出門上課。

卓榮泰說，政府已經核定逾62億協助改善宿舍，協助整體改善或利息補貼，實質已改善約5.5萬床。新宿舍運動盼提升生活品質與學習成效，也是讓離家求學的學生減輕負擔，在舒適的環境中展開新的歷程。

教育部長鄭英耀也說，「宿舍不只是睡覺的地方。」美國矽谷眾多企業家，當年都是在車庫、宿舍等形成改變世界的創意，相信空間是不會說話的老師。如歐美劍橋大學、哈佛大學等名校，一條走廊中住著不同專業的學生，宿舍就是跨領域學科衝撞的場域，能產生更多知識與文明進步的典範。

民進黨籍立委吳思瑤則說，當年google「宿舍」兩個字，跳出來的都是學生的抱怨，因此請教育部協助調查整體住宿經驗，並依此做出三件改革，一是修訂法規，讓教育部正式認定宿舍是學習空間，可給予資源、補助；二是鬆綁舊的採購思維，讓設計團隊可透過評審團輔導提出設計，再由教育部核給預算；第三，是以學生為主體，優先採用學生使用者的意見。

「有這樣的宿舍，你幾點回家？」新宿舍運動展即日起至明年1月31日，於國立中正紀念堂中央通廊展出。展覽集結全台41所大專校院、52件宿舍改造與新建案例，呈現各校各具特色的宿舍空間，看見改造後的成果。

卓榮泰 官邸 宿舍

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