世新大學裁系辦、圖書館添遊戲機惹議 教育部令改善前恢復原配置

世新大學裁撤系辦、整修圖書館，引發學生啟動「舍我學運」。世新大學學權前進陣線與台大勞工社、政大種子社等團體，今天中午預計在世新大學門口發起跨校聯合宣講。教育部表示，校方確實未善盡溝通責任，教育部給予一個月時間改善，且校方需先暫緩現行措施，代表需先恢復原有系辦配置。

世新大學近期推動組織轉型，將各系系辦整併為聯合院辦，引發學生反彈；整修圖書館後提供KTV、遊戲主機等，也被質疑將資源用在非急迫之處。世新學權前進陣線則啟動「舍我學運」，要求校方交代行政服務窗口、教學資源配置與重大政策事前溝通等具體措施。

教育部今舉行「新宿舍運動展」開幕儀式，高教司司長廖高賢受訪時表示，10月20日後，教育部就組成專案小組，專案小組成員針對校方疏失列出改善事宜，經教育部判斷，「學校確實在這件事情上，沒有善盡跟師生溝通。」

廖高賢說，11月5日已經發函世新大學要求限期改善，文中也敘明學校疏失，第一個，未善盡溝通；第二，學生無法了解系辦裁撤後有何種協助措施，而學生也確實有系辦等諮詢需求。以上除了要求學校改進，更重要的是，校方需暫緩現行措施，代表要先恢復原有系辦配置，等到與師生溝通完竣、改善未來將辦理的替代措施，才會同意通過學校的改善報告。

廖高賢指出，教育部一項尊重學校行政改革，但希望學校進行、推廣新措施時必須善盡溝通，但若學校只是用電子郵件或以網路社群通知，則確實是程序上的疏失，才希望學校必須跟師生重啟討論、對話溝通。

廖高賢表示，教育部給予世新大學一個月時間改善，若無改善，將依據私校法扣減獎補助與招生名額，給予學校適當處置。