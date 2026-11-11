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高為元爭議 清大將校內意見普查
清華大學校長高為元赴美覓職爭議持續延燒，清大昨加開校務會議，會中決議擱置校務監督委員會提出的校內意見調查案，並通過排除校友，僅針對全校二萬名教職員生進行意見普查，調查高的行為是否傷害校譽、是否對校務有負面影響。不過，全校普查何時進行、何時公布結果等，會中無具體討論。
高為元校長連任三天，旋即赴美參與大學校長遴選，引發爭議。清大上月廿日舉行校務會議流會，昨下午二時加開會議。校監會提案針對清大校友、教授、職員與學生等，進行意見調查，經三小時討論後，有校務代表提案後，經不記名表決擱置校監會提案。
會中隨後又有代表提案，將校監會的意見調查案，修正為排除校友的全校普查案，針對清大約二萬名教職員生進行意見調查，將詢問兩道題目，釐清高為元案的衝擊與影響。
據了解，第一題為「校長高為元參與夏威夷大學馬諾阿分校校長遴選一事，對清華大學校譽有所傷害」、第二題為「校長參與夏威夷大學馬諾阿分校校長遴選一事，對校務發展有負面影響」，受訪者可勾選非常不同意、不同意、沒意見、同意、非常同意等選項。
有校務代表認為，高為元事件恐如八點檔連續劇般拖延下去。
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