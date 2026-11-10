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清大校長高為元海外覓職爭議落幕？ 清大校務會議表決通過擱置調查案

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清大校長高為元海外覓職爭議落幕？ 清大校務會議表決通過擱置調查案

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
清大校長高為元。聯合報系資料照
清大校長高為元。聯合報系資料照

清華大學校長高為元先前被爆出帶職赴美覓職，引發外界質疑「騎驢找馬」及誠信問題。清大今天下午增開校務會議，聚焦是否針對校長高為元續任帶職海外覓職事件進行意見調查提案繼續討論；據悉，經一個多小時的會議，除通過採不記名表決，也有校務代表認為校監會所提的意見調查案應予擱置，經表決，現場多數決同意將此案擱置，不再討論與表決。

據悉，目前清大的校務會議仍在進行，但高為元案已有初步結果，有校務代表另提新案取代校監會的提案，但已朝不列為校內重大議案方向進行，至於取代方案為何，是否繼續討論高為元爭議事件，尚不得知。

有校務會議代表認為，校監會所提的高為元事件是否進行意見調查提案遭擱置，這形同對校監會權限的封殺，等於校務會議多數認為不需對校長高為元海外覓職事件進行意見調查，也意味高為元可能躲過校務會議的監督，至於後續如何調查目前仍在討論中，此舉也被解讀高為元續留清大的機率相對提高。

清大 校長 高為元

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