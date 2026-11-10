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逢甲學生專為ADHD兒童設計App 奪MAIC大中華區總決賽一等獎

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
逢甲資訊系張仁維於競賽展場介紹以茶文化為主題的互動學習App「Tearth」。圖／逢甲大學提供
逢甲資訊系張仁維於競賽展場介紹以茶文化為主題的互動學習App「Tearth」。圖／逢甲大學提供

逢甲大學資訊工程學系學生林永富、陳瑞昌與陳宥蓁，在逢甲大學蘋果公司區域教育培訓中心主任許芳榮指導下，以專為ADHD兒童設計的專注力訓練App「FocusLoop專注迴圈」參加「第11屆行動應用創新賽」大中華區總決賽，從1517所學校、4822支報名隊伍中突圍，拿下啟迪賽道一等獎。逢甲大學資訊工程學系張仁維則以茶文化互動學習App「Tearth」獲得啟迪賽道二等獎。

2026年MAIC大中華區總決賽日前在杭州浙江大學舉行，本屆大中華區總決賽僅70支隊伍晉級，啟迪賽道一等獎全區只有8支隊伍獲得。台灣代表隊由7月台灣決賽前三強組成，其中逢甲大學占2隊，另一隊為中山大學「Coastory」，3隊最終全數獲獎，共拿下一等獎1項、二等獎2項。

拿下一等獎的「FocusLoop專注迴圈」，從特殊教育需求出發，以遊戲化關卡協助ADHD兒童練習反應抑制、提升專注力，同時提供家長輔助訓練的工具。這件作品在7月台灣決賽獲得二等獎，經過賽前作品強化培訓，在大中華區總決賽晉升為一等獎。

獲得二等獎的「Tearth」則以茶文化為核心，透過不同主題世界引導孩童認識製茶流程與品茗文化，把傳統文化融入數位互動體驗，這件作品也是台灣決賽最高榮譽「最具創新獎」得主。

逢甲大學於2017年獲Apple官方認證成立RTC，是台灣最早取得這項認證的大學，並自2017年起投入MAIC台灣區賽事籌辦；校內iOS Club則是全台第一個獲Apple官方認證的學生社團，長期以Swift語言與App實作為主軸，由學長姐帶領學弟妹，把開發經驗一屆一屆傳下去。

校方除了提供硬體設備與資源，也將iOS程式設計納入正規課程，讓「課程、社團、競賽」三者緊密結合，並呼應逢甲大學持續推動「專業競賽、國際交流、企業實習、跨域學習」的4Q人才培育方向。

逢甲資訊系團隊以「FocusLoop專注迴圈」奪得第11屆MAIC大中華區總決賽啟迪賽道一等獎。圖／逢甲大學提供
逢甲資訊系團隊以「FocusLoop專注迴圈」奪得第11屆MAIC大中華區總決賽啟迪賽道一等獎。圖／逢甲大學提供

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