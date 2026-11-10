遠藤周作逝世30週年論壇 11月14日輔仁大學登場

已故日本作家遠藤周作享譽全球，代表作「沈默」曾由知名導演馬丁．史柯西斯改拍並引起熱議，輔仁大學將舉辦「遠藤周作逝世30週年紀念學術論壇」，14日登場。

輔大外語學院曾於1986年舉辦「文學與宗教」國際研討會，邀請遠藤周作來台參與，距今剛好滿40年；1991年更授予遠藤周作名譽博士學位。兩次活動均由與他有深交的翻譯家、前輔大外語學院院長林水福負責聯絡、接待。

回憶40年前那場盛會，林水福表示，當時院方邀請3位重量級作家，除了遠藤周作從日本遠道而來，台灣方面有作家王文興代表，英國作家格林（GrahamGreene）則以事先預錄的影像，於現場發表演說，其他還有來自美、英、日、韓等國學者專家參與，會議連辦3天，每天都有報紙報導。

這次由輔大日文系主辦的論壇，除了延續「文學與宗教」國際研討會的成果，由於日方「遠藤周作文學館」與「遠藤周作學會」正於今年舉辦「紀念遠藤周作逝世30週年」活動，輔大同步舉辦相關活動，除了延續40年前研討會的緣分與成果，也希望藉此提升台灣學術地位。

林水福表示，遠藤周作的文學雖受宗教啟發，卻跨越宗教框架，在宗教衝突頻仍、社會分裂加劇的21世紀，遠藤文學所探討的課題包括人類的脆弱、愛的包容性，可說具有高度當代問題意識與前瞻性。

本次論壇，除了林水福將以「給遠藤周作先生的一封信」發表專題演講，包括遠藤周作學會會長山根道公、前「三田文學」總編輯加藤宗哉、韓國明知大學前客座教授李春平、前輔大副校長賴振南、輔大日文系主任中村祥子等多位學者，都將發表專題演說及論文。