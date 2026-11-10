元智資傳系AI影像與紀實創作雙軌並進 國際影展、永續紀錄片都獲獎

生成式AI快速改變影視產業，元智大學資訊傳播學系師生積極結合新興科技與影像敘事，近期在國際影展、紀錄片及地方創生競賽接連傳出捷報，展現AI影像創新與紀實創作上的多元實力。

「The Lagranged Shade」改編自陳封平同名科幻小說，是以軌道力學為背景的硬科幻系列作品，由台灣虛擬製作公司未來製作所運用自主研發的AI虛擬製作流程「AI-Vis」及工具「S2PWorkbench」製作，探索生成式AI與專業影像敘事結合的可能性。

參與製作的吳庭君為元智資傳系「I SEE TV」校園電視台學生團隊成員，在張世明指導下擔任AI製作助理，負責AI生成影片的剪接與細節修整，將課堂所學應用於產業實務，也從中學習如何透過專業判斷與剪輯技巧，將AI生成素材整合為具備敘事節奏與視覺品質的影像作品，累計獲得七項國際影展與競賽肯定。

另外，張世明編導的「四重奏2」，以四位亞洲最佳永續餐廳主廚的跨界合作為主軸，將鏡頭從精緻餐桌延伸至食材產地，走訪花蓮有機農場、台東漁港、長濱傳統製鹽及友善畜牧場域，記錄料理背後的土地、生產者與社會關懷，榮獲2026美國謬思創意獎紀錄片金獎及環境永續品牌內容銀獎。

在地方文化保存方面，資傳系畢業生馮詩穎、陳宥榛及胥姿妤共同製作的「我們的夢」，以桃園忠貞新村文化園區為背景，記錄文化總監李福英與營運長王恩寧投入滇緬異域孤軍歷史保存及文化推廣的歷程，榮獲「青春還鄉」地方創生微電影競賽優選。三人以女性視角呈現地方文化工作者的堅持與世代傳承，也是團隊繼去年「呂阿嬤的粿」獲獎後，連續第二年受到肯定。

此外，資傳系兩組共8位大三學生，分別以慢飛兒庇護工場及脊髓損傷潛能發展中心為題，製作公益紀錄短影音「微光飛翔」與「與你相髓」，雙雙獲得第八屆公益傳播獎初賽佳作，並取得第17屆「您的一票，決定愛的力量」公益活動決賽投票資格，透過人物訪談與真實紀錄，讓更多社會議題受到關注。

張世明表示，生成式AI雖大幅降低影像製作門檻，但創意構思、鏡頭語言與敘事能力，仍是作品打動人心的關鍵。從運用AI技術開拓影像創作的可能性，到深入社會現場記錄真實故事，都需要創作者具備獨立思考、專業判斷與人文關懷，才能讓作品兼具藝術表現與社會價值。