中山大學教授洪子聖獲教育部學術獎 雷達技術可隔空測心跳

雷達不只能測量距離與速度，還能在不接觸人體情況下偵測呼吸、心跳。國立中山大學電機工程學系西灣講座教授洪子聖因原創雷達、4D感測等研究成果，獲得教育部第70屆學術獎。

中山大學今天發布新聞稿表示，洪子聖長期投入原創雷達、4D感測及下一代通訊技術研究，成果應用於醫療照護、畜牧管理及6G通訊，獲得教育部第70屆學術獎工程及應用科學類科肯定。

洪子聖發展的自我注入鎖定雷達（SIL），能透過回波訊號變化辨識細微動作，不須穿戴設備或接觸皮膚，即可監測人體呼吸、心跳等生理訊號，並降低環境干擾。技術經場域驗證，可應用於醫療照護、長者及嬰幼兒居家監測、運動量測，以及畜牧業牛隻健康管理等。

校方表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，團隊曾將SIL雷達部署於負壓隔離病房，讓醫護人員不必進入病房，就能掌握患者生理訊號，降低感染風險。團隊目前累積逾80件全球專利，並透過技術移轉及新創事業拓展應用，其中多項專利以200萬美元包裹授權美國畜牧業者。

面對6G發展，洪子聖團隊也建置國內首套6G FR3頻段整合感測與通訊（ISAC）雛型系統，結合通訊傳輸與雷達感測功能，讓設備在傳送資料時，也能掌握周遭物體的位置、方向及移動速度，未來可望應用於智慧家庭、醫療照護及環境感知。

校方表示，洪子聖也投入晶片、封裝與電路板間的高頻訊號互連研究，相關技術已獲日月光等企業採用。他於2016年獲選國際電機電子工程師學會（IEEE）會士，並兩度獲頒國科會傑出研究獎。

洪子聖表示，教育部學術獎是台灣學術界歷史悠久且具指標性的獎項，獲此殊榮是對多年學術研究的重要肯定。感謝中山大學長期以來的栽培與支持，也期盼國家提供更多獎勵與發展機會，鼓勵年輕人才投入學術工作。