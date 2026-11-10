停招不停步！中華大學QS國際化指標逆勢成長獲肯定

英國高等教育調查機構QS公布2027亞洲大學排名，中華大學排名亞洲前500強，全台公私立大學排名第31名、私立大學排名第13名。中華大學說，值得關注的是，當QS分析指出全台逾九成大學在「國際師資比例」及「國際學生比例」排名下滑之際，中華大學卻逆勢成長，國際師資、國際學生及出國交換等指標同步進步，展現國際化辦學成效與全球鏈結實力。

中華大學指出，盡管學校已奉教育部核定與國立清華大學整併，並將自114學年度第二學期停止招生，中華大學仍持續投入教學品質精進與國際發展。副校長兼國際長解鴻年表示，學校始終以學生受教權益為優先，持續優化教學與研究環境。在QS評比中，師生比指標較去年進步104名，顯示學校在教學資源配置與學習支持上持續受到肯定。

國際化表現更是本次排名的重要亮點。據統計，中華大學國際師資比例較去年進步23名，國際學生比例進步12名，國際學生占比更由13%提升至21%，成長幅度達64%；出國交換學生指標則進步61名，交換學生人數由238人成長至249人。尤其在QS全球參與度（Global Engagement）評比中，出國交換項目獲得滿分100分，展現學生國際移動力與海外學習成果的優異表現。

為深化全球合作網絡，中華大學近年積極推動國際交流與跨國合作。今年除與馬來西亞拉弗爾斯大學共同舉辦「INSPIRE Collab 2026跨域共創國際論壇」，吸引12個國家代表參與外，也辦理「QS排名最佳實務工作坊」，邀集亞洲10所大學分享高教發展與國際化經驗；並透過國際研討會、海外實習及短期研修等多元方案，持續拓展學生國際視野與全球移動力。

中華大學說，面對校務發展新階段，學校仍將持續落實人才培育使命，結合優質教學、跨域學習與國際合作資源，提供學生更多元的海外交流與全球學習機會，培養兼具專業能力、國際視野與跨文化溝通素養的人才，提升未來升學、就業與國際發展競爭力

中華大學於QS亞洲大學排名榮獲亞洲第494名，持續穩居亞洲前500強。圖／中華大學提供