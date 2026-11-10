快訊

雙11特價3C推薦！BenQ螢幕掛燈被讚「用過不後悔」 LG打47折、Dyson省8千

黃仁勳與黃樂合照後親臉頰！女兒黃敏珊掌鏡 女婿尼可也在場

20隻貓慘死！信義區富陽街虐貓案18貓屍遭丟垃圾車 飼主遭起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

哲學不只談人生！中正大學陳瑞麟研究科技風險與倫理獲國家級肯定

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
中正大學哲學系講座教授陳瑞麟長期投入跨領域學術研究，探討科學知識形成與科技發展衍生的倫理議題，累積發表逾80篇國內外學術論文，研究成果獲國家級肯定。圖／中正大學提供
中正大學哲學系講座教授陳瑞麟長期投入跨領域學術研究，探討科學知識形成與科技發展衍生的倫理議題，累積發表逾80篇國內外學術論文，研究成果獲國家級肯定。圖／中正大學提供

教育部公布第70屆學術獎得獎名單，國立中正大學哲學系講座教授陳瑞麟榮獲「人文及藝術類科」學術獎，長年深耕科學哲學、科技風險倫理等領域的研究成果獲國家級肯定。中正大學表示，陳瑞麟的研究不僅探討科學知識如何形成，更搭起人文與科技之間的橋梁，展現哲學回應當代科技變革與社會問題的重要價值。

陳瑞麟研究領域橫跨科學哲學、西方古代自然哲學與科學史、科技與社會研究、科技風險倫理學及日常語言哲學，長期關注科學知識如何形成、人類如何透過推理認識世界，以及科學理論背後的哲學基礎。

中正大學表示，陳瑞麟多年來發表超過80篇國內外學術論文，其中包括20餘篇國際專書與重要期刊論文，並出版「科學哲學：假設的推理」、「認知與評價」及「科學作為探索：超越現象的科學形上學」等專著，對華語學術圈科學哲學研究具有重要貢獻。

值得關注的是，陳瑞麟的研究並未停留在哲學理論，而是進一步探討科技如何改變人類生活，以及科技發展可能帶來的風險與倫理爭議。他透過哲學思辨，搭起人文學術與自然科學之間的橋梁，也讓哲學成為理解科技變革與社會問題的重要工具。

教育部學術獎是台灣歷史悠久的國家級學術榮譽，表揚長期投入研究並具有傑出貢獻的學者，須經初審、複審及學術審議會決審等程序，遴選過程嚴謹。

第70屆學術獎頒獎典禮預定2027年3月在台北晶華酒店舉行，屆時將邀請總統及行政院長頒獎表揚。中正大學表示，陳瑞麟獲獎不僅肯定其長年學術成果，也展現人文研究的跨領域價值，未來將持續支持教師投入學術創新，促進不同領域交流，提升研究影響力。

國立中正大學哲學系講座教授陳瑞麟長年深耕科學哲學、科技風險倫理等領域，榮獲教育部第70屆學術獎「人文及藝術類科」殊榮。圖／中正大學提供
國立中正大學哲學系講座教授陳瑞麟長年深耕科學哲學、科技風險倫理等領域，榮獲教育部第70屆學術獎「人文及藝術類科」殊榮。圖／中正大學提供

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

諾貝爾物理學獎得主重返台師大 分享量子世界最新突破

從AI科學家到大學校長！ 亞大蔡進發躋身全球終身頂尖學者前0.45%

第30屆國家講座主持人 台清交成4頂大全數包辦

知名全球學術評選排名出爐 亞大校長蔡進發達「終身頂尖學者」

相關新聞

哲學不只談人生！中正大學陳瑞麟研究科技風險與倫理獲國家級肯定

教育部公布第70屆學術獎得獎名單，國立中正大學哲學系講座教授陳瑞麟榮獲「人文及藝術類科」學術獎，長年深耕科學哲學、科技風險倫理等領域的研究成果獲國家級肯定。中正大學表示，陳瑞麟的研究不僅探討科學知識如何形成，更搭起人文與科技之間的橋梁，展現哲學回應當代科技變革與社會問題的重要價值。

羅丹青銅像無聲諫言：關於清大校長誠信風暴的集體省思

近期清華大學因校長高為元赴美求職引發的骨牌效應，演變成一場高等教育的價值危機。在此權力真空與道德風暴交織的關鍵十字路口，校友謝宏亮選擇以羅丹的《加萊義民》作為對母校的深沉諫言。表面上是藝術贊助，實則是借古諷今，直指當前清華人面對政治與權力時的集體鄉愿與沈默。

誠信風波…清大校長去留 10日再開校務會議

清華大學校長高為元連任後，隨即赴美參與大學校長遴選，引發「騎驢找馬」與誠信風波。多位中研院院士及校友發起連署呼籲其引退，前次校務會議流會收場，清大今天加開校務會議續會，是否能達成三分之二出席門檻並針對關鍵議案表決，已成為全台高等教育治理的關注焦點。

時機敏感 清大遭爆退2國際大學聯盟

清大上月廿日校務會議流會，今將加開會議，昨卻爆出清大在高任內陸續退出兩項國際大學聯盟，再度引發議論；校內人士質疑，為何退出深耕多年的國際大學組織？也有人反問，校務會議前爆料目的何在？清大表示，考量資源與合作效益，定期檢討參與國際組織的情形。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。