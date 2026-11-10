哲學不只談人生！中正大學陳瑞麟研究科技風險與倫理獲國家級肯定

教育部公布第70屆學術獎得獎名單，國立中正大學哲學系講座教授陳瑞麟榮獲「人文及藝術類科」學術獎，長年深耕科學哲學、科技風險倫理等領域的研究成果獲國家級肯定。中正大學表示，陳瑞麟的研究不僅探討科學知識如何形成，更搭起人文與科技之間的橋梁，展現哲學回應當代科技變革與社會問題的重要價值。

陳瑞麟研究領域橫跨科學哲學、西方古代自然哲學與科學史、科技與社會研究、科技風險倫理學及日常語言哲學，長期關注科學知識如何形成、人類如何透過推理認識世界，以及科學理論背後的哲學基礎。

中正大學表示，陳瑞麟多年來發表超過80篇國內外學術論文，其中包括20餘篇國際專書與重要期刊論文，並出版「科學哲學：假設的推理」、「認知與評價」及「科學作為探索：超越現象的科學形上學」等專著，對華語學術圈科學哲學研究具有重要貢獻。

值得關注的是，陳瑞麟的研究並未停留在哲學理論，而是進一步探討科技如何改變人類生活，以及科技發展可能帶來的風險與倫理爭議。他透過哲學思辨，搭起人文學術與自然科學之間的橋梁，也讓哲學成為理解科技變革與社會問題的重要工具。

教育部學術獎是台灣歷史悠久的國家級學術榮譽，表揚長期投入研究並具有傑出貢獻的學者，須經初審、複審及學術審議會決審等程序，遴選過程嚴謹。

第70屆學術獎頒獎典禮預定2027年3月在台北晶華酒店舉行，屆時將邀請總統及行政院長頒獎表揚。中正大學表示，陳瑞麟獲獎不僅肯定其長年學術成果，也展現人文研究的跨領域價值，未來將持續支持教師投入學術創新，促進不同領域交流，提升研究影響力。