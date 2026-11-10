時機敏感 清大遭爆退2國際大學聯盟

清大上月廿日校務會議流會，今將加開會議，昨卻爆出清大在高任內陸續退出兩項國際大學聯盟，再度引發議論；校內人士質疑，為何退出深耕多年的國際大學組織？也有人反問，校務會議前爆料目的何在？清大表示，考量資源與合作效益，定期檢討參與國際組織的情形。

清大今下午接續舉行校務會議，討論是否針對高為元事件進行校內意見調查。昨傳出清大近兩年陸續退出環太平洋大學聯盟（APRU）、東亞研究型大學聯盟（AEARU），APRU創立於一九九七年，成員為環太平洋多所頂尖研究型大學，台灣大學、陽明交大都是聯盟成員； AEARU創立於一九九六年，台大、清大是創始會員，由東亞精英研究型大學組成。

清大表示，調整參與兩項國際大學聯盟，主要考量資源投入與實際合作效益，學校定期檢視參與情形，依師生教學研究需求調整合作方式，將資源優先投入合作目標明確、能直接支持共同研究、雙聯學位及師生交流的計畫。

校方表示，大學國際化核心在於深化實質合作、拓展國際研究網絡及促進人才交流，而非以參與國際組織的數量作為唯一衡量指標。

清大表示，二月高為元受邀赴法國Tech & Fest科技盛會發表專題演講，清大是唯一獲邀演講的亞洲大學，並與格勒諾布爾阿爾卑斯大學簽署雙聯博士學位合作備忘錄；上周清大與馬來西亞國立大學、馬來亞大學分別簽署跨國創新中心合作備忘錄及意向書，並與英國利物浦大學推動雙聯博士計畫。