誠信風波 清大校長去留 今再開校務會議

清華大學校長高為元連任後，隨即赴美參與大學校長遴選，引發「騎驢找馬」與誠信風波。多位中研院院士及校友發起連署呼籲其引退，前次校務會議流會收場，清大今天加開校務會議續會，是否能達成三分之二出席門檻並針對關鍵議案表決，已成為全台高等教育治理的關注焦點。

本案爭議始於高為元跨海尋求新職的行為，外界質疑此舉嚴重損及清大校譽與公共信任。參與連署的中央研究院院士校友受訪時表示，校長個人誠信問題已擴及校園信任結構，甚至影響捐贈者對學校長遠發展的支持。

一名國立大學前校長更直言，本案如同二○一八年台灣大學校長遴選「管中閔案」翻版，超越個人去留，躍升為檢驗大學自主程序與社會信任的關鍵一役。若爭議久拖不決或不了了之，全台大學治理恐將步入制度浩劫。

十月廿日前次校務會議因人數不足流會，外界質疑有「運作流會」之嫌。對此，清大校方澄清，前次會議是因討論廣泛且歷時較長，最終因在場人數不足未能完成議程，絕無政治或人為運作。

今天召開的續會已通知全體代表，議程接續前次未完成事項，表決是否就高為元事件進行「校內意見調查」。由於該案已被列為校內重大議案，必須有三分之二以上校務代表（約八十四人）出席才能進行表決，據了解，未公開表態代表的出席狀況成為各方攻防核心。

此外，校內有聲音質疑副校長由校長任命，在涉及校長誠信與去留爭議時應迴避主持會議一事，清大校方強調，會議的主席安排與議事程序均嚴格依據「大學法」及學校組織規程辦理。涉及校長個人特定議案時，校長已主動依程序迴避，續會亦將秉持「程序中立、依法辦理」原則，由校務代表獨立討論與表決。

有校務代表指出，除意見調查外，會中代表亦可能提出修正案或不信任投票等替代方案。校友與代表們呼籲全體校務代表踴躍出席、勇於表態，莫讓爭議持續消耗清華校譽。

清大特聘教授周卓煇表示，高為元已經公開認錯，道歉並承擔責任，事件該落幕了；他建議清大校務監督委員會或校方行政體系，主動提案建立「校長離職報備機制」，當有明確的報備時間點，學校才能及早準備，包括遴選新的校長，若能建立起機制，就可以轉危機為契機。