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高為元赴美覓職掀風波 清大教授倡建「離職報備機制」解套

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
清大校長高為元。聯合報系資料照
清大校長高為元。聯合報系資料照

清華大學校長高為元先前被爆出帶職赴美覓職，引發外界質疑「騎驢找馬」及誠信問題。清大將於明天增開校務會議，針對10月20日因未能達成共識而流會的議案，將續討論高為元事件是否應進行校內意見調查。清大特聘教授周卓煇今晚表示，校務監督委員會或校方行政體系不妨主動提案建立「校長離職報備機制」。

周卓煇說，清華人要先清楚了解自己可以要什麼？或可轉危機為契機。清大校長高為元「帶職覓職事件」有著該了未了的盪漾餘波，這不是好事，與其持續對立，不如將它做為清大自我反省、重新出發的契機。

周卓煇說，因為高為元已針對此一事件公開認錯、道歉並承擔責任，是該落幕了。這件事可以有一個溫和、務實的解方。校務監督委員會或校方行政體系，不妨主動提案建立「校長離職報備機制」；有了明確的報備時間點，學校才能及早準備，包括遴選新的校長。

周卓煇指出，這次事件，也提醒清大，要重新思考自己的定位。清大自己應該要知道自己的能耐，可以在國際上走到什麼樣的田地，想在國際上有如何的表現，才能夠據此去尋找一位可以讓這個有限夢想實現的校長。否則，無論選誰，大家都會有聲音，都會不滿，只會沒完沒了。

周卓煇說，一所大學最需要的，不是漫無目的找一位校長，而是建立一套彼此尊重、大家信任的制度，更是建立一個清晰、可共同追求的願景。若清大能藉這次事件把「報備機制」與「校務方向」一起補上，這場風波，便不只是遺憾，而可能成為清大快速走向國際制高點的轉折。

清大 高為元 赴美 清華大學 離職 校長

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