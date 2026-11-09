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諾貝爾物理學獎得主重返台師大 分享量子世界最新突破

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
2025年諾貝爾物理學獎得主、美國加州大學柏克萊分校教授克拉克（John Clarke）（左），重返台師大演講，演講前接受宋曜廷校長致贈紀念品。圖／台師大提供
2025年諾貝爾物理學獎得主、美國加州大學柏克萊分校教授克拉克（John Clarke）（左），重返台師大演講，演講前接受宋曜廷校長致贈紀念品。圖／台師大提供

2025年諾貝爾物理學獎得主、美國加州大學柏克萊分校教授克拉克（John Clarke）今天應邀至國立台灣師範大學，分享超導電路中的巨觀量子穿隧現象及能量量子化等研究成果。克拉克曾擔任台師大光電工程研究所講座教授，這次返校與3名國際學者接力舉辦科普講座，從科學原理、技術應用到人才培育，介紹超導與量子科技的最新發展。

台師大校長宋曜廷表示，克拉克過去擔任台師大講座教授期間，與校內研究團隊建立學術合作關係，此次演講不僅是國際學術交流，也延續雙方多年來的研究情誼。

宋曜廷說，克拉克與研究夥伴曾在超導電路中觀察到巨觀尺度的量子穿隧現象，並證實電路能量具有量子化特性，讓科學界得以觀察量子效應在巨觀尺度的電路系統中呈現，為量子運算、量子感測等新興科技奠定基礎。他也勉勵學生透過講座接觸新的研究議題，未來勇於跨越學科界線，與不同領域的夥伴共同探索。

克拉克長期投入超導電子學與量子感測研究，是超導量子干涉元件（Superconducting Quantum Interference Device，SQUID）領域的重要先驅，也有「King of SQUID」之稱。SQUID是高度靈敏的磁性感測器，可偵測極微弱的磁場變化，應用領域包括基礎物理研究、醫學影像及生醫檢測。

克拉克此次以「From SLUGs to macroscopic quantum phenomena」為題演講，回顧從SLUG超導元件研究到巨觀量子現象的重要發展，介紹基礎物理實驗如何逐步推進當代量子科技。

克拉克與台師大的學術合作始於2012年，當時受光電工程研究所邀請擔任講座教授，任期至2017年。期間，他與光電所洪姮娥講座教授及研究團隊合作，並協助籌辦2013年於公館校區舉行的東亞超導電子學研討會，促進國際學術交流。

雙方合作也延伸出跨領域成果。台師大光電所團隊將超導量子干涉元件的高靈敏度磁性感測技術，應用於核磁共振、磁振造影及生醫檢測。其中，「免疫磁減量檢測技術」結合磁性奈米粒子與感測系統，發展生物分子及失智症相關生物標記抽血檢測，相關技術已取得台灣食品藥物管理署（TFDA）認證，並導入臨床檢測服務。

此外，克拉克也多次為台師大腦科學研究中心提供諮詢及技術建議，協助推動腦磁圖研究，促進超導感測技術與認知科學、神經科學及心理學等領域結合。

此次系列講座也邀請多名超導與量子科技領域專家分享。美國國家標準暨技術研究院（NIST）研究員Samuel P. Benz介紹超導裝置原理及實際應用；加州大學河濱分校教授Shane Cybart分享高溫超導科學與技術；美國物理學會卓筱梅會士則從研究經驗及學術指導出發，分享科研歷程與人才培育經驗。

台師大校長宋曜廷帶領學術及行政主管團隊，迎接Clarke教授及其研究團隊。圖／台師大提供
台師大校長宋曜廷帶領學術及行政主管團隊，迎接Clarke教授及其研究團隊。圖／台師大提供

2025年諾貝爾物理學獎得主、美國加州大學柏克萊分校教授克拉克（John Clarke），11月9日應邀重返台師大，分享超導電路中的巨觀量子穿隧現象及能量量子化等突破性研究成果及探索歷程。圖／台師大提供
2025年諾貝爾物理學獎得主、美國加州大學柏克萊分校教授克拉克（John Clarke），11月9日應邀重返台師大，分享超導電路中的巨觀量子穿隧現象及能量量子化等突破性研究成果及探索歷程。圖／台師大提供

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