諾貝爾物理學獎得主重返台師大 分享量子世界最新突破

2025年諾貝爾物理學獎得主、美國加州大學柏克萊分校教授克拉克（John Clarke）今天應邀至國立台灣師範大學，分享超導電路中的巨觀量子穿隧現象及能量量子化等研究成果。克拉克曾擔任台師大光電工程研究所講座教授，這次返校與3名國際學者接力舉辦科普講座，從科學原理、技術應用到人才培育，介紹超導與量子科技的最新發展。

台師大校長宋曜廷表示，克拉克過去擔任台師大講座教授期間，與校內研究團隊建立學術合作關係，此次演講不僅是國際學術交流，也延續雙方多年來的研究情誼。

宋曜廷說，克拉克與研究夥伴曾在超導電路中觀察到巨觀尺度的量子穿隧現象，並證實電路能量具有量子化特性，讓科學界得以觀察量子效應在巨觀尺度的電路系統中呈現，為量子運算、量子感測等新興科技奠定基礎。他也勉勵學生透過講座接觸新的研究議題，未來勇於跨越學科界線，與不同領域的夥伴共同探索。

克拉克長期投入超導電子學與量子感測研究，是超導量子干涉元件（Superconducting Quantum Interference Device，SQUID）領域的重要先驅，也有「King of SQUID」之稱。SQUID是高度靈敏的磁性感測器，可偵測極微弱的磁場變化，應用領域包括基礎物理研究、醫學影像及生醫檢測。

克拉克此次以「From SLUGs to macroscopic quantum phenomena」為題演講，回顧從SLUG超導元件研究到巨觀量子現象的重要發展，介紹基礎物理實驗如何逐步推進當代量子科技。

克拉克與台師大的學術合作始於2012年，當時受光電工程研究所邀請擔任講座教授，任期至2017年。期間，他與光電所洪姮娥講座教授及研究團隊合作，並協助籌辦2013年於公館校區舉行的東亞超導電子學研討會，促進國際學術交流。

雙方合作也延伸出跨領域成果。台師大光電所團隊將超導量子干涉元件的高靈敏度磁性感測技術，應用於核磁共振、磁振造影及生醫檢測。其中，「免疫磁減量檢測技術」結合磁性奈米粒子與感測系統，發展生物分子及失智症相關生物標記抽血檢測，相關技術已取得台灣食品藥物管理署（TFDA）認證，並導入臨床檢測服務。

此外，克拉克也多次為台師大腦科學研究中心提供諮詢及技術建議，協助推動腦磁圖研究，促進超導感測技術與認知科學、神經科學及心理學等領域結合。

此次系列講座也邀請多名超導與量子科技領域專家分享。美國國家標準暨技術研究院（NIST）研究員Samuel P. Benz介紹超導裝置原理及實際應用；加州大學河濱分校教授Shane Cybart分享高溫超導科學與技術；美國物理學會卓筱梅會士則從研究經驗及學術指導出發，分享科研歷程與人才培育經驗。

台師大校長宋曜廷帶領學術及行政主管團隊，迎接Clarke教授及其研究團隊。圖／台師大提供