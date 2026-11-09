清大校長高為元遭爆任內退出2國際大學聯盟 清大回應了

清華大學校長高為元先前被爆出帶職赴美覓職，引發外界質疑「騎驢找馬」及誠信問題。清大將於明天增開校務會議，針對10月20日因未能達成共識而流會的議案，將續討論高為元事件是否應進行校內意見調查。但今天卻傳出清大已在高為元任內退出「環太平洋大學聯盟」與「東亞研究型大學聯盟」，讓校內人士疑惑，追求國際化的大學怎會自動退出耕多年國際大學組織。

對此，清大回應，清大調整參與「環太平洋大學聯盟」與「東亞研究型大學聯盟」的安排，主要是考量資源投入與實際合作效益。學校定期檢視參與國際組織的情形，並依師生教學研究需求調整合作方式，將資源優先投入合作目標明確、能直接支持共同研究、雙聯學位及師生交流的計畫。

清大說，學校重視這兩個聯盟在國際高教交流上的貢獻。大學國際化的核心，在於深化實質合作、拓展國際研究網絡及促進人才交流，而非以參與國際組織的數量作為唯一的衡量指標。清大持續透過雙邊協議、跨國研究計畫及多元交流管道，深化與全球頂尖大學及各會員大學的合作關係，提升國際影響力。

清大指出，今年2月，高為元受邀赴法國Tech & Fest科技盛會發表專題演講，清大是唯一獲邀演講的亞洲大學；此行並與格勒諾布爾阿爾卑斯大學簽署雙聯博士學位合作備忘錄，及赴巴黎薩克雷大學演講交流。

上周清大也與馬來西亞國立大學及馬來亞大學分別簽署跨國創新中心合作備忘錄及意向書。此外，清大持續與英國利物浦大學推動雙聯博士計畫。學校的重點，是讓國際合作轉化為師生可實際參與的研究與學習機會。

清大說，校方感謝各界的關心，對於所述私人聯繫及對話內容，不予評論。

「環太平洋大學聯盟」（APRU）創立於1997年，成員匯集環太平洋多個經濟體、數十所頂尖研究型大學，總部位置在香港，全球約有64所會員校，其中，台灣地區有台灣大學、國立陽明交通大學；美國則有加州大學柏克萊分校、日本則有東京大學、早稻田大學等，主要推動成員大學、研究人員與政策制定者在教育、研究和創新方面的合作，共同因應人工智慧、全球健康、永續發展、氣候變遷等亞太與全球挑戰。

「東亞研究型大學協會」 （AEARU）成立於1996年，由東亞地區最具代表性的精英研究型大學所組成，目前約有16至 19所左右的指標性會員校，台灣大學與清華大學同為創始會員，但清大已沒有出現在名單裡，而陽明交通大學於2019年正式加入。