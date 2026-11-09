中原大學教師運動後休克 學生CPR、初級救護EMT-1操作AED全派上用場

中原大學一位老師10月在網球場突然昏倒，失去意識且無法正常呼吸，幸在場其他老師和聽到呼救的學生趕來，在119消防救護員到場前，透過心肺復甦術（CPR）和使用自動體外心臟電擊去顫器（AED），隨後救護員接手、送醫保住一命。

中原大學表示，10月20日傍晚，這位老師運動後突然倒地，圖書館組長林月秋目睹，立即上前攙扶避免頭部撞地並大聲呼救；在附近的資工系學生謝亞諺聽見呼救趕來，發現教師已失去意識，隨即通報119並實施CPR。

當時正在體育館擔任全民運救護員的資管系學生劉芸竹接到通知，很快和其他救護人員帶AED到現場；經AED分析判定為可電擊心律後，隨即依設備指示電擊，並持續輪替為老師做CPR，一直到119救護人員抵達接手、送醫送醫。

談起當時的救援經過，謝亞諺坦言，聽見有人需要幫忙時，幾乎沒有時間多想，便立即上前查看。「其實我平常也是個怕麻煩的人，但那一刻看到有人失去反應，就覺得應該趕快做點什麼」，曾接受急救訓練的他，從未想過CPR有一天真的會派上用場，這次經歷讓他深刻體會，即使不是醫護專業背景，只要具備基本急救知識，也有機會在關鍵時刻幫助他人。

劉芸竹曾任中原大學緊急醫療救護社社長，具有初級救護技術員（EMT-1）資格。她回想在急救過程中，注意力完全放在患者身上，只想著下一步應該做什麼；直到119救護人員接手後，才發現自己已滿身是汗」，她說事件發生前兩周，社團才安排救護車觀摩實作課程，所學的實務操作技巧，正好派上用場，使她更加確信日常訓練的重要性。

緊急醫療救護社指導老師、衛生保健組長林蕙怡說明，學校長期推動CPR、AED教育訓練及EMT-1專業培訓，並透過實務演練與校園救護服務，培養學生緊急應變能力，目前全校各樓館共設有17台AED，定期巡查維護，確保緊急時刻能即時使用。緊急醫療救護社已連續兩年榮獲教育部全國社團評選服務社團特優獎，並獲青志獎、傑青獎，兩度獲總統接見表揚。

中原大學學生事務長周宇琪表示，教師平安康復出院，再三對學生表示謝意，校方將表揚學生在危急時刻主動救援的行為；未來會持續充實校園緊急救護資源，深化急救教育與實務訓練，讓學生在專業養成之外，也能將救護所學運用於生活，在他人需要時及時伸出援手。

中原大學緊急醫療救護社長期投入急救教育與校園救護服務，展現全人教育與生命關懷精神。圖／中原大學提供

中原大學資工系謝亞諺運用所學CPR急救技能，為倒地教師爭取寶貴的救援時間。圖／中原大學提供